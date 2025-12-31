باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ احسان مومنی، معاون عملیات ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ در خصوص اعمال قانون خودرو‌های فرسوده و رها شده در پایتخت اظهارکرد: یکی از طرح‌هایی که بسیار موفق بو‌د و با استقبال خوب شهروندان همراه گردیده، اجرای طرح خودرو‌های فرسوده و رهاشده در کنار معابر پایتخت است که چهره و سیمای شهر را نازیبا کرده، لذا پلیس با دو دیدگاه یکی بحث سیمای شهری و دیگری بحث سد معبر که یکی از معضلات ترافیکی بوده مواجه است.

به گفته سرهنگ مومنی، حضور پلیس و اجرای طرح از دهم مهر ۱۴۰۴ تا کنون، منجر به جابه جایی بسیاری از خودرو‌های فرسوده توسط صاحبان وسایل نقلیه گردید.

سرهنگ مومنی در ادامه تصریح کرد: در زمان اجرای طرح حدود ۲۶۰۰ خودرو توسط مالکین از حالت فرسوده خارج شده و جابجا گردید.

سرهنگ مومنی گفت: اما متاسفانه تعدادی از افرادی که به اجرای طرح توجه نکردند یا موفق به تماس با مالکین نشدیم، وسیله نقلیه شان به پارکینگ منتقل شد که در این مدت «از دهم مهر‌ماه ۱۴۰۴ تا به امروز» ۴۴۰۰ خودرو فرسوده و رها شده در سطح معابر پایتخت جمع آوری گردید و کماکان اجرای این طرح در سطح معابر پایتخت انجام خواهد شد.

به گفته سرهنگ مومنی، در معابر اصلی به هیچ عنوان خودرو فرسوده و رها شده وجود ندارد چنانچه در معابر فرعی، خودرو رها شده توسط شهروندان مشهود گردید، با سامانه ۱۱۰ تماس حاصل کرده، آدرس، موقعیت و شماره پلاک وسیله نقلیه مورد نظر را اعلام کنند تا همکاران ما در اسرع وقت نسبت به جابه جایی وسیله نقلیه مورد نظر، توسط مالک و یا توسط پلیس اقدام نمایند.

شما می‌توانید؛ برای کسب اطلاعات بیشتر، پیرامون اخبار مرتبط با پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، در حوزه تصادفات، حوادث، تخلفات، طرح‌های ترافیکی و اخبار تکمیلی روزانه به سامانه http://tehran.rahvar۱۲۰.ir/ مراجعه نمایید.