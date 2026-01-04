رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد گفت: با توجه به مشکلات تخصیص ارز به واردات مواد اولیه، کمبود شیرخشک کماکان مشهود است.

باشگاه خبرنگاران‌جوان؛ آزاده محبی - هانی تحویل زاده رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد گفت: در جلسه اخیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بانک مرکزی اذعان می کند که ۱۶۳ میلیون دلار ارز داده است، درحالیکه این میزان ارز به طور متوازن بین شرکت های تولیدی توزیع نشده است.

به گفته وی، بنابر آمار ماهانه ۶ میلیون قوطی شیرخشک در کشور مورد نیاز است که متاسفانه کمتر از این رقم حدود ۵ میلیون قوطی تولید می شود.

تحویل زاده با بیان اینکه ۳ کارخانه شیرخشک در تعطیلی به سر می برند، افزود: اکنون ۲ کارخانه شیرخشک مشغول فعالیت هستند که هریک ۵۰ میلیون دلار بدهی ارزی دارند که امکان واردات مواد اولیه وجود ندارد.

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد ادامه داد: گرچه بانک مرکزی ۱۶۳ میلیون دلار ارز تخصیص دادند، اما ۱۲۰ میلیون دلار مربوط به بدهی سال گذشته است. از طرفی نیاز سالانه ارز واردات مواد اولیه شیرخشک ۲۵۰ میلیون دلار است.

به گفته وی، اکنون نگران حذف ارز ترجیحی و تخصیص ارز تالار دوم به واردات مواد اولیه شیرخشک نوزاد هستیم چراکه بدلیل کمبود نقدینگی کارخانجات، ۳۰ همت برای تغییر نرخ ارز باید برای این زنجیره دیده شود که براین اساس در بودجه سال اینده باید این میزان منابع مالی در بودجه می دید.

تحویل زاده گفت: براساس برآوردهای صورت گرفته تولید شیرخشک در نیمه دوم سال نسبت به نیمه نخست ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش داشته است.