عضو کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: برآورد‌ها حاکی از آن است که در ایام ماه رمضان و نوروز مشکلی در تولید و تامین مرغ مورد نیاز بازار نداریم.

باشگاه خبرنگاران‌جوان؛ آزاده محبی - ارسلان قاسمی عضو کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: تولیدکننده ها در سخت ترین شرایط، امنیت غذایی و تولید برایشان اهمیت دارد و کماکان مشغول تولید هستند، از این رو کمبودی در عرضه نداریم و تنها شاهد گرانی و گرانفروشی بودیم.

وی با بیان اینکه در زنجیره تامین، تولیدکننده ها پای کار بودند، افزود: برآوردها حاکی از آن است که در ایام ماه رمضان و نوروز مشکلی در تولید و تامین نیاز مرغ مورد بازار نداریم به طوریکه ناگریز به واردات شویم.

قاسمی ادامه داد: دولت علاوه بر تامین نهاده ها، باید به فکر سیستم اصلاح توزیع باشد چراکه مشکل گرانفروشی داریم‌.

عضو کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون با بیان اینکه تخصیص ارز ترجیحی به واردات نهاده های دامی تاثیری در سفره مردم ندارد، افزود: سود ارز ترجیحی   عده ای از افراد می برند و نتیجه تخصیص سود در سفره خانوارها مشهود نیست.

وی گفت: تخصیص ارز ترجیحی طی ۲ تا ۳ سال اخیر تاثیری در قیمت مرغ و گوشت نداشته است به طوریکه این محصولات با نرخ مصوب بدست مردم برسد و به اعتقاد بنده حذف ارز ترجیحی از حلقه اول و پرداخت آن به تولیدکننده یا مردم راهگشای تنظیم بازار است.

