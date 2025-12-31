برخورد جدی پلیس راهور با صنوف مزاحم در معابر پایتخت

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش مرکز جامع اطلاع‌رسانی برخط پلیس راهور تهران بزرگ، سرهنگ احسان مومنی، معاون عملیات ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ، در خصوص تعریف صنوف مزاحم پایتخت اظهارکرد: صنوف به دو بخش ثابت و سیار تقسیم می‌شود صنوف ثابت مانند مغازه دارها، فروشگاه‌های بزرگ و مراکز تجاری و، اما صنوف سیار مانند وانت‌های عرضه کننده میوه و کالا که در سطح معابر مشاهده می‌گردد.

وی گفت: قبل از اینکه صنفی بخواهد افتتاح شود، خصوصا صنوف ثابت حتما باید صلاحیت ترافیکی خود را داشته باشند. مالکین این صنوف باید مواردی را بسته به تعداد مراجعین باید برنامه ریزی کنند که در محل مناسب قرار گیرد همجنین باعث مشکل ترافیکی و تصادف نگردند تا مردم تردد آسان و امنیت بیشتری باشند.

وی در ادامه مواردی که صنوف ثابت باید رعایت کنند را اعلام کرد: من جمله عرض راه جهت روانسازی، «مسلما یک فروشگاه بزرگ نمیتواند در یک خیابان ۶ متری فعالیت خود را آغاز نماید چرا که پلیس از فعالیت این صنوف جلوگیری خواهد کرد» ، داشتن پیاده رو، حداقل باید برای تردد عابرین پیاده، حداقل دو متر پیاده رو و امکان پارک خودرو وجود داشته باشد، با توجه به وسعت آن فروشگاه، صنف و تعداد جذبی که دارد باید از تقاطع و میادین فاصله داشته باشد؛ و بعضی از صنف‌ها مانند رستوران‌ها و تالار‌ها حتما باید دارای پارکینگ اختصاصی باشند «با توجه به زمان طولانی حضور مردم در آن رستوران‌ها و تالارها» ، صنوف خدمات خودرویی و‌نمایشگاهی هم باید ۷۵ متر از تقاطع‌ها و میادین فاصله داشته و دارای پارکینگ باشند «حداقل پارکینگ در نظر گرفته شده برابر دستورالعمل برای آن صنف ۱۰۰ متر می‌باشد.

سرهنگ مومنی در ادامه تصریح کرد: با توجه به مواردی که اعلام شد اگر هر صنفی فعالیت خود را بدون در نظر گرفتن موارد مذکور آغاز نماید، در ادامه فعالیت خود با برخورد جدی پلیس و اعلام تخلف آن صنف به پلیس اماکن، رو‌به‌رو خواهد شد.

وی همچنین در ادامه از اجرای طرحی که پلیس راهور با همکاری شهرداری تهران آغاز کرده است، خبر داد و گفت: با توجه به تماس‌های مکرر از سامانه ۱۳۷ شهرداری همچنین سامانه ۱۱۰ پلیس، «مطالبه مردم در خصوص وانت بار‌هایی که باعث سد معبر و مسدود کردن مسیر تردد در نتیجه ایجاد ترافیک سنگین شدند» منجر به حضور پلیس و اجرای طرح با همکاری شهرداری و شناسایی محل‌هایی خارج از حریم راه برای حضور وانت بار ها، طی ابلاغ به آنها و در صورت عدم رعایت موارد ترافیکی و عدم حضور در محل‌های پیش بینی شده، وسیله نقلیه متخلف به پارکینگ منتقل می‌گردد.

به گفته سرهنگ مومنی: حدود ۲ میلیون وسیله نقلیه به دلیل توقف دوبله در سطح معابر پایتخت از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون باعث کندی حرکت وسایل نقلیه شده‌اند.

سرهنگ مومنی این را هم گفت: متاسفانه حدود ۲۸۰ هزار خودرو که در حریم تقاطع‌ها برای مراجعه به وانت بار‌ها ایستاده بودند نیز اعمال قانون و جریمه شدند.