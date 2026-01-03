مدیرکل مبارزه با آفات عمومی و همگانی حفظ نباتات گفت: با توجه به شرایط جوی برآورد می شود که ملخ صحرایی اواخر زمستان و اوایل بهار وارد کشور شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سعید معین مدیرکل مبارزه با آفات عمومی و همگانی حفظ نباتات گفت: از آذرماه دوره لانینا به سرآمد و النینو آغاز شد، از این رو بارش ها در کشور آغاز و بشدت در کشورما و شبه جزیره عربستان ادامه دارد.

به گفته وی، تا اواسط بهار بارش ها ادامه دارد و هرچه جلوتر رویم، میزان بارش ها افزایش می یابد به طوریکه در مناطق جنوبی کشور، شبه جزیره عربستان و شرق آفریقا بیش از نرمال است که براین اساس شرایط برای تبدیل بیابان ها به علفزار فراهم خواهد شد و در نهایت با افزایش علفزار، جمعیت ملخ ها در شرق آفریقا و جنوب شبه جزیره عربستان  زیاد می شود و به حالت مهاجر در می آید.

معین ادامه داد: برآوردها حاکی از آن است که اواخر زمستان و اوایل بهار ملخ صحرایی وارد کشورما شود چراکه اکنون از سمت جنوب شبه جزیره به سمت شمال شبه جزیره و از آنجا به سمت کشورما بیاید، از این رو آمادگی های لازم در حال انجام است و براین اساس طرح اضطراری ملخ نوشته شده و به مجلس هم دادیم تا در اعتبار سال ۱۴۰۵ دیده شود.

مدیرکل مبارزه با آفات عمومی و همگانی حفظ نباتات گفت: اکنون اولین رزمایش ملخ صحرایی در بوشهر در حال برگزاری است تا نقاط ضعف و قوت در بعد اجرا، مدیریتی و سازماندهی پیدا کنیم تا نواقص میدان عمل برطرف کنیم تا در صورت حمله ملخ صحرایی به کشور آمادگی بیشتری داشته باشیم.

