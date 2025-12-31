باشگاه خبرنگاران جوان - یکصد و چهل‌ویکمین جلسه هیئت دولت، صبح امروز چهارشنبه - ۱۰ دی‌ماه ۱۴۰۴ - به ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد.

در این جلسه، رئیس‌جمهور با تشریح فرآیند انتخاب رئیس کل جدید بانک مرکزی، جزئیات بررسی‌ها و تصمیم‌گیری‌های انجام‌شده در این خصوص را تبیین و از خدمات و تلاش‌های دکتر محمدرضا فرزین در دوران تصدی ریاست بانک مرکزی، قدردانی کرد .

در ادامه این جلسه و با معرفی وزیر امور اقتصادی و دارایی، همتی برنامه‌های خود را برای اداره بانک مرکزی ارائه کرد و پس از بررسی، اعضای هیئت دولت با تصدی وی بر ریاست بانک مرکزی موافقت کردند.

در بخش دیگری از این جلسه، آقایان حسن‌زاده و نوده‌فراهانی، رؤسای اتاق بازرگانی و اتاق اصناف، با حضور در نشست هیئت دولت، مهم‌ترین مسائل، مشکلات و مطالبات فعالان اقتصادی بخش خصوصی را تشریح کردند.

رئیس‌جمهور با اشاره به نشست‌های تخصصی برگزارشده در ماه‌های گذشته با تشکل‌های مختلف بخش خصوصی، تصریح کرد: فلسفه حضور ما در دولت، تسهیل فعالیت‌ها و بهبود فضای کسب‌وکار برای بخش خصوصی است. در همین چارچوب، کارگروه‌های موضوعی با مشارکت اعضای تیم اقتصادی دولت و نمایندگان تشکل‌ها تشکیل شده تا به‌صورت مستمر مسائل و مشکلات این حوزه را بررسی و راهکارهای اجرایی و عملیاتی ارائه کنند.

پزشکیان افزود: مقرر شده نتایج این نشست‌های تخصصی در جلساتی با حضور شخص رئیس‌جمهور مطرح، بررسی و تصمیم‌گیری شود. پیگیری مطالبات فعالان اقتصادی بخش خصوصی با جدیت از سوی تمامی اعضا و ارکان دولت ادامه خواهد یافت تا زمینه فعالیت مؤثرتر آنان فراهم شود. همچنین در سفرهای خارجی دولت نیز تسهیل تعاملات بین‌المللی فعالان بخش خصوصی به‌طور جدی دنبال می‌شود.

در ادامه، رؤسای اتاق بازرگانی و اتاق اصناف با تأکید بر ماهیت غیرسیاسی مطالبات مطرح‌شده، اعلام کردند که فعالان اقتصادی بخش خصوصی این مسائل را در چارچوب قوانین و سازوکارهای موجود قابل حل‌وفصل می‌دانند.

در پایان جلسه، معاون اقتصادی معاون اول رئیس‌جمهور و معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه، گزارش‌هایی از سیاست‌های ارزی و نیز سیاست‌های حمایتی دولت از بخش خصوصی ارائه کردند که به‌صورت مفصل مورد بحث و تبادل نظر اعضای هیئت دولت قرار گرفت و مقرر شد نتایج نهایی این بررسی‌ها به‌زودی اعلام شود.

منبع: ریاست‌جمهوری