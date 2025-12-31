مدیرعامل باشگاه تراکتور گفت: کار تراکتور در لیگ برتر تمام نشده است و همچنان برای بازگشت به جمع مدعیان تلاش می‌کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - سعید مظفری‌زاده مدیرعامل باشگاه تراکتور  در گفت‌وگو با رسانه رسمی باشگاه تراکتور ضمن قدردانی از هواداران این تیم اظهار داشت: لازم می‌دانم صمیمانه از هواداران پرشور و وفادار تراکتور تشکر کنم که در سرمای استخوان‌سوز تبریز، تیم خود را تنها نگذاشتند و با حضورشان در ورزشگاه، بار دیگر نشان دادند سرمایه اصلی این باشگاه هستند.

وی ادامه داد: نتایج تیم در لیگ برتر آن‌طور که مدنظر و دلخواه ما، کادرفنی و هواداران عزیز بود رقم نخورد، اما باید به این نکته نیز توجه داشت که تراکتور همزمان در چند جبهه از جمله لیگ نخبگان آسیا و جام حذفی حضور داشت و خوشبختانه در این رقابت‌ها عملکرد بسیار خوبی از خود به نمایش گذاشت.

مدیرعامل باشگاه تراکتور افزود: بدون تردید فشردگی مسابقات و فشار بازی‌های پیاپی تأثیر خود را در لیگ برتر گذاشت و اجازه نداد در مقاطعی به نتایج دلخواه برسیم، اما اطمینان می‌دهم که برای نیم‌فصل دوم با برنامه‌ریزی دقیق‌تر و انگیزه‌ای مضاعف، برای حضوری پرقدرت در لیگ تلاش خواهیم کرد. هنوز هیچ چیز تمام نشده و مسیر رقابت همچنان ادامه دارد.

مظفری‌زاده با اشاره به برنامه‌های باشگاه در نقل‌وانتقالات گفت: با نظر سرمربی تیم، به‌دنبال تقویت تراکتور در پست‌های مدنظر هستیم تا با قدرت بیشتری در ادامه لیگ برتر ظاهر شویم و شرایط فنی تیم را بهبود ببخشیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پس از چند روز استراحت، تمرینات تیم فوتبال تراکتور از روز سه‌شنبه ۱۶ دی‌ماه از سر گرفته خواهد شد تا تیم با آمادگی کامل وارد ادامه مسابقات شود.

برچسب ها: سعید مظفری زاده ، تراکتور ، مدیرعامل تراکتور ، اسکوچیچ
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۲ ۱۰ دی ۱۴۰۴
اگر هدف باشگاه تراکتور بازگشت به جمع مدعیان است ، چرا
مسئولین این باشگاه خودشان تراکتور را وارد حاشیه میکنند ؟!!!!
۰
۰
پاسخ دادن
