باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه (۱۰ دی ماه) مطابق اصل ۱۲۳ قانون اساسی، «قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی» را جهت اجراء به مسعود پزشکیان رئیس جمهور ابلاغ کرد.

قانون فوق مشتمل بر ۶ ماده و پنج تبصره است که گزارش آن توسط کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات به هیأت رئیسه مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی، در تاریخ ۳ دی ماه ۱۴۰۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.

بر اساس ماده (۱) این قانون، دولت علاوه بر الزامات و احکام بودجه‌ای موجود در قوانین از جمله قانون برنامه پنج‌ساله جاری و قوانین بودجه‌ای، احکام و الزامات یاد شده در این قانون را نیز در لوایح بودجه سنواتی اعمال و جهت بررسی به مجلس ارائه می‌دهد.