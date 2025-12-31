شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی از آب شرب گل آلود در منطقه یک فرهنگیان ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گفته شهروندخبرنگار ما مدتی است که اهالی منطقه فرهنگیان در شهرستان اهواز استان خوزستان از آب آشامیدنی مناسبی برخوردار نیستند و برای آنها مشکلاتی را به وجود آورده است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و خسته نباشید وضعیت آب آشامیدنی در اهواز منطقه یک فرهنگیان گل آلود می‌باشد و هیچ ارگانی پاسخگو نیستند. یک هفته هست که هیچ رسیدگی انجام نشده است. ممنون می‌شوم از طریق ویدیوی که ارسال می‌کنم اطلاع رسانی کنید تا صدای ما به مسئولین برسد. خواهش می‌کنم پیگیری لازم از طریق باشگاه خبرنگاران جوان انجام شود تا به درد ما رسیدگی شود.

منبع: شهروندخبرنگار - خوزستان

