استاندار تهران می‌گوید عده بسیار معدودی اعتراضات را به خیابان‌های عمومی کشاندند و مخل نظم و امنیت عمومی بودند که عزیزان فراجا به وظایف قانونی‌شان عمل کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - محمدصادق معتمدیان استاندار تهران در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره اعتراضات بازاریان به نوسانات قیمت ارز گفت: اعتراضات حق قانونی مردم است و می‌توانند در موضوعات مختلف اعتراضات خود را در چارچوب ضوابط و قوانین اعلام کنند تا زمانی که مخل نظم و امنیت عمومی مردم نباشد.

عضو هیت دولت اظهار کرد: در دو الی سه روز گذشته بخشی از جامعه یعنی بازاریان عزیز ما، نسبت به مسائل اقتصادی، نوسانات ارزی و گرانی کالاها اعتراضاتی داشتند و ما از طریق شورای تامین استان و مدیریت میدانی که توسط فراجا انجام گرفت آن را مدیریت کردیم.

استاندار تهران تصریح کرد: هرچند عده بسیار معدودی زمانی که اعتراضات را به خیابان‌های عمومی کشاندند و مخل نظم و امنیت عمومی بودند عزیزان ما در فراجا به وظایف قانونی‌شان عمل کردند که خویشتنداری بوده و الحمدالله فضا را به سمت آرامش بردند.

بارندگی‌های اخیر چقدر چالش کم آبی در تهران را حل کرد؟
روزانه حدود ۴ میلیون نفر برای کار وارد تهران می‌شوند
معتمدیان در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
باید تدابیر لازم برای حفاظت از جان مردم در شرایط احتمالی جنگ را داشته باشیم
