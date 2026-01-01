باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - محمدصادق معتمدیان استاندار تهران در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره اعتراضات بازاریان به نوسانات قیمت ارز گفت: اعتراضات حق قانونی مردم است و می‌توانند در موضوعات مختلف اعتراضات خود را در چارچوب ضوابط و قوانین اعلام کنند تا زمانی که مخل نظم و امنیت عمومی مردم نباشد.

عضو هیت دولت اظهار کرد: در دو الی سه روز گذشته بخشی از جامعه یعنی بازاریان عزیز ما، نسبت به مسائل اقتصادی، نوسانات ارزی و گرانی کالاها اعتراضاتی داشتند و ما از طریق شورای تامین استان و مدیریت میدانی که توسط فراجا انجام گرفت آن را مدیریت کردیم.

استاندار تهران تصریح کرد: هرچند عده بسیار معدودی زمانی که اعتراضات را به خیابان‌های عمومی کشاندند و مخل نظم و امنیت عمومی بودند عزیزان ما در فراجا به وظایف قانونی‌شان عمل کردند که خویشتنداری بوده و الحمدالله فضا را به سمت آرامش بردند.