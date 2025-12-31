باشگاه خبرنگاران جوان - عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان با ابراز نگرانی از تنش‌های فزاینده در جنوب یمن، خواستار تلاش همه کشور‌های منطقه برای حفظ وحدت و یکپارچگی این کشور شد و تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران راه حل بحران یمن را از مسیر گفت‌و‌گو میان همه گروه‌های یمنی میسر می‌داند.

وزیر خارجه بحرین ضرورت حفظ صلح و ثبات در یمن و منطقه را مورد تأکید قرار داد.

وزرای امور خارجه ایران و بحرین ابراز امیدواری کردند که تلاش‌های موجود منجر به حل مشکلات موجود و حفظ یکپارچگی یمن و تحکیم ثبات در این کشور منجر گردد.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت