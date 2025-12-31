وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و وزیر خارجه بحرین طی تماس تلفنی درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقه گفت‌و‌گو کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان با ابراز نگرانی از تنش‌های فزاینده در جنوب یمن، خواستار تلاش همه کشور‌های منطقه برای حفظ وحدت و یکپارچگی این کشور شد و تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران راه حل بحران یمن را از مسیر گفت‌و‌گو میان همه گروه‌های یمنی میسر می‌داند.

وزیر خارجه بحرین ضرورت حفظ صلح و ثبات در یمن و منطقه را مورد تأکید قرار داد.

وزرای امور خارجه ایران و بحرین ابراز امیدواری کردند که تلاش‌های موجود منجر به حل مشکلات موجود و حفظ یکپارچگی یمن و تحکیم ثبات در این کشور منجر گردد.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت

برچسب ها: عراقچی ، بحرین
خبرهای مرتبط
دیدار دبیر شورای راهبردی روابط خارجی با وزیر امور خارجه
دیدار سفیر ایران در تاجیکستان با وزیر امور خارجه
آمریکا، خویشتنداری ایران را نشانه ضعف نداند/ هرگز از حقوق خود دست نخواهیم کشید
گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و عمان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دیدار با عراقچی و آغاز به کار سفرای جدید لبنان، قرقیزستان و آلمان در تهران
دیدار دبیر شورای راهبردی روابط خارجی با وزیر امور خارجه
مماشات و تساهل با بی‌انضباطی بانک‌ها در دولت جایی ندارد
اعتراضات بازاریان را مدیریت کردیم/ عده معدودی مخل نظم و امنیت عمومی بودند
صفحه نخست روزنامه‌ها - پنجشنبه ۱۱ دی
آخرین اخبار
صفحه نخست روزنامه‌ها - پنجشنبه ۱۱ دی
اعتراضات بازاریان را مدیریت کردیم/ عده معدودی مخل نظم و امنیت عمومی بودند
مماشات و تساهل با بی‌انضباطی بانک‌ها در دولت جایی ندارد
دیدار با عراقچی و آغاز به کار سفرای جدید لبنان، قرقیزستان و آلمان در تهران
دیدار دبیر شورای راهبردی روابط خارجی با وزیر امور خارجه
افزایش حقوق پلکانی معکوس تا سقف ۴۳ درصد
قالیباف انتخاب رئیس مجلس نمایندگان عراق را تبریک گفت
گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و بحرین
قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی ابلاغ شد
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی شد
تاکید پزشکیان بر پیگیری مطالبات فعالان اقتصادی در دولت
سپاه پاسداران: آینده قطعا از آن مقاومت است
تغییرات لایحه بودجه؛ تخصیص ۸.۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالا‌های اساسی
پزشکیان: تضعیف داخلی در شرایط فشار بیرونی، به کشور آسیب جدی می‌زند
بیانیه مجلس: اموال مقامات قوای مقننه و قضاییه شفاف شود
مهاجرانی: دولت افزایش حقوق کارکنان را به نظر مجلس نزدیک می‌کند/ اعتراضات را به رسمیت می‌شناسیم
سردار وحیدی: امروز سپاه مثل همیشه در اوج می‌درخشد
نماز جمعه تهران به امامت حجت‌الاسلام حاج علی اکبری اقامه می‌شود
سردار وحیدی به جانشینی فرمانده کل سپاه منصوب شد
سخنگوی دولت: همتی با نظر خبرگان بانکی رئیس بانک مرکزی شد
نیکزاد: جلسات علنی هفته آینده مجلس از دوشنبه آغاز می‌شود
کلیات طرح اصلاح قانون مدیریت پسماند‌ها تصویب شد
عراقچی: تهدید‌های ترامپ علیه ایران نقض فاحش حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد است
قالیباف: دیدن فرصت‌ها از دل تهدید‌ها مهمترین ویژگی حاج قاسم بود