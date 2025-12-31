آکسیوس ادعا می‌کند که ترامپ و نتانیاهو در دیدار روز دوشنبه پیرامون ایران و همچنین گذار به مرحله دوم آتش‌بس غزه صحبت کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وبگاه آکسیوس به نقل از سه منبع آمریکایی ادعا می‌کند که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در دیدار روز دوشنبه خود با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا احتمال حمله مجدد به ایران در سال ۲۰۲۶ میلادی را مورد بحث قرار داد.

یک مقام آمریکایی ادعا می‌کند که اگر آمریکا شاهد برداشتن گام‌های واقعی و قابل تأیید ایران برای بازسازی برنامه هسته‌ای خود باشد، ترامپ احتمالاً از «دور دوم حملات» حمایت خواهد کرد، اما دو طرف بر سر معنای «بازسازی» توافق ندارند.

در همین حال، به گفته آکسیوس، «ادعا‌های مکرر ترامپ مبنی بر نابودی برنامه هسته‌ای ایران در حملات خرداد ماه، توجیه دستور حملات جدید یا دادن چراغ سبز به نتانیاهو برای انجام این کار را دشوارتر می‌کند». 

یک مقام آمریکایی گفت که ترامپ و نتانیاهو در مورد هیچ جدول زمانی خاص، آستانه یا تفاهم دقیقی در مورد اقدام نظامی آینده به توافق نرسیدند.

در همین حال، دو مقام ارشد آمریکایی گفتند که نتانیاهو در دیدار خود با ترامپ موافقت کرده است که به «مرحله دوم» توافق آتش‌بس غزه برود.مقامات گفتند که ترامپ به نوبه خود به نتانیاهو تعهد داده که اگر حماس خلع سلاح را آغاز نکند، به رژیم صهیونیستی اجازه خواهد داد تا علیه این جنبش اقدام نظامی انجام دهد.

یک مقام ارشد آمریکایی گفت: «نتانیاهو در طول جلسه در مورد غزه بسیار تردید داشت، اما به ما فرصت داد تا به مرحله دوم توافق آتش‌بس برویم».

انتظار می‌رود ترامپ در ماه اول سال ۲۰۲۶ گذار به مرحله دوم، تأسیس هیئت صلح غزه و دولت تکنوکرات جدید فلسطینی را اعلام کند.

رئیس جمهور آمریکا در دیدار روز دوشنبه با نخست وزیر رژیم صهیونیستی در فلوریدا، ضمن تملق گویی برای نتانیاهو بار دیگر به لفاظی علیه ایران پرداخت و تهدیدات پوچ خود برای نابودی برنامه هسته‌ای ایران را تکرار کرد. او ادعا کرد که از گزارش‌هایی مبنی بر تلاش‌های ایران برای تقویت مجدد قابلیت‌های هسته‌ای خود مطلع شده و گفت که واشنگتن در این صورت «فوراً» واکنش نشان خواهد داد.

ترامپ همچنین بار دیگر موضوع توافق با ایران را پیش کشید و مدعی شد: «شنیده‌ام که ایران می‌خواهد توافق کند. اگر آنها می‌خواهند توافق کنند، این خیلی هوشمندانه‌تر است. می‌دانید، آنها می‌توانستند دفعه قبل، قبل از اینکه ما یک حمله بزرگ را پشت سر بگذاریم، توافق کنند».

منبع: آکسیوس

برچسب ها: بنیامین نتانیاهو ، دونالد ترامپ ، برنامه هسته‌ای
خبرهای مرتبط
هرتزوگ ادعای ترامپ درباره بخشش نتانیاهو را تکذیب کرد
واکنش روسیه به تهدیدات ترامپ علیه ایران
نتانیاهو در برزخ ترامپ؛ قمار غزه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پوتین: در اوکراین پیروز خواهیم شد
ترامپ «صلح‌طلب» امسال چند کشور را بمباران کرد؟
ادعای آکسیوس درباره محتوای گفتگوی نتانیاهو و ترامپ
شی جین پینگ قول اتحاد مجدد چین و تایوان را داد
احتمال بازگشایی گذرگاه رفح تا پایان این هفته
رایزنی تیم ترامپ با اروپا درباره «گام‌های بعدی» در اوکراین
اوکراین از حمله به یک انبار نفت در روسیه خبر داد
فعالیت ده‌ها سازمان بشردوستانه از فردا در غزه ممنوع خواهد شد
فرانسه دسترسی افراد زیر ۱۵ سال به رسانه‌های اجتماعی را ممنوع می‌کند
آخرین اخبار
احتمال بازگشایی گذرگاه رفح تا پایان این هفته
رایزنی تیم ترامپ با اروپا درباره «گام‌های بعدی» در اوکراین
شی جین پینگ قول اتحاد مجدد چین و تایوان را داد
فرانسه دسترسی افراد زیر ۱۵ سال به رسانه‌های اجتماعی را ممنوع می‌کند
فعالیت ده‌ها سازمان بشردوستانه از فردا در غزه ممنوع خواهد شد
پوتین: در اوکراین پیروز خواهیم شد
اوکراین از حمله به یک انبار نفت در روسیه خبر داد
ادعای آکسیوس درباره محتوای گفتگوی نتانیاهو و ترامپ
ترامپ «صلح‌طلب» امسال چند کشور را بمباران کرد؟
۲۰۲۵؛ سال فرار بزرگ برای صهیونیست‌ها
آغاز خروج نیرو‌های ائتلاف از پایگاه «عین‌الاسد» از هفته آینده
تاکید آنکارا بر ادغام نیرو‌های کُرد در ارتش سوریه
شروط پارلمان عراق برای منصب ریاست‌جمهوری
خیز مجدد شورای انتقالی برای جدایی از یمن
بازداشت ۱۲۵ نفر در ترکیه به ظن ارتباط با داعش
آنکارا در انتظار سفر نزدیک پوتین
طلای جهانی در مسیر ثبت بهترین رکورد ۴۶ سال اخیر
ریزش تاریخی نرخ رشد جمعیت اسرائیل
پاسخ موشکی قسد به حملات پهپادی گروه‌های وابسته به الجولانی
عقب‌نشینی ترامپ از تحریم‌های شبکه جاسوسی اسرائیل
متناقض‌گویی نتانیاهو؛ از وعده عادی‌سازی تا اشغالگری بیشتر
قطر پشت عربستان درآمد
فشار جهانی بر کی‌یف در پی حمله به اقامتگاه پوتین
دمیتریف به زلنسکی: فریب‌کاری برای تداوم جنگ بی‌فایده است
هزینه و زمان؛ دردسر تازه آمریکا در کارائیب
اعتراض کوبا به اقدامات ضد ایرانی آمریکا
جنجال‌آفرینی ممدانی با انتصاب یک وکیل سوری-آمریکایی
سوریه؛ میدان نبرد آنکارا و تل‌آویو
نتانیاهو در برزخ ترامپ؛ قمار غزه
زوال ناوگان ترامپ مقابل پهپاد ارزان