باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وبگاه آکسیوس به نقل از سه منبع آمریکایی ادعا می‌کند که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در دیدار روز دوشنبه خود با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا احتمال حمله مجدد به ایران در سال ۲۰۲۶ میلادی را مورد بحث قرار داد.

یک مقام آمریکایی ادعا می‌کند که اگر آمریکا شاهد برداشتن گام‌های واقعی و قابل تأیید ایران برای بازسازی برنامه هسته‌ای خود باشد، ترامپ احتمالاً از «دور دوم حملات» حمایت خواهد کرد، اما دو طرف بر سر معنای «بازسازی» توافق ندارند.

در همین حال، به گفته آکسیوس، «ادعا‌های مکرر ترامپ مبنی بر نابودی برنامه هسته‌ای ایران در حملات خرداد ماه، توجیه دستور حملات جدید یا دادن چراغ سبز به نتانیاهو برای انجام این کار را دشوارتر می‌کند».

یک مقام آمریکایی گفت که ترامپ و نتانیاهو در مورد هیچ جدول زمانی خاص، آستانه یا تفاهم دقیقی در مورد اقدام نظامی آینده به توافق نرسیدند.

در همین حال، دو مقام ارشد آمریکایی گفتند که نتانیاهو در دیدار خود با ترامپ موافقت کرده است که به «مرحله دوم» توافق آتش‌بس غزه برود.مقامات گفتند که ترامپ به نوبه خود به نتانیاهو تعهد داده که اگر حماس خلع سلاح را آغاز نکند، به رژیم صهیونیستی اجازه خواهد داد تا علیه این جنبش اقدام نظامی انجام دهد.

یک مقام ارشد آمریکایی گفت: «نتانیاهو در طول جلسه در مورد غزه بسیار تردید داشت، اما به ما فرصت داد تا به مرحله دوم توافق آتش‌بس برویم».

انتظار می‌رود ترامپ در ماه اول سال ۲۰۲۶ گذار به مرحله دوم، تأسیس هیئت صلح غزه و دولت تکنوکرات جدید فلسطینی را اعلام کند.

رئیس جمهور آمریکا در دیدار روز دوشنبه با نخست وزیر رژیم صهیونیستی در فلوریدا، ضمن تملق گویی برای نتانیاهو بار دیگر به لفاظی علیه ایران پرداخت و تهدیدات پوچ خود برای نابودی برنامه هسته‌ای ایران را تکرار کرد. او ادعا کرد که از گزارش‌هایی مبنی بر تلاش‌های ایران برای تقویت مجدد قابلیت‌های هسته‌ای خود مطلع شده و گفت که واشنگتن در این صورت «فوراً» واکنش نشان خواهد داد.

ترامپ همچنین بار دیگر موضوع توافق با ایران را پیش کشید و مدعی شد: «شنیده‌ام که ایران می‌خواهد توافق کند. اگر آنها می‌خواهند توافق کنند، این خیلی هوشمندانه‌تر است. می‌دانید، آنها می‌توانستند دفعه قبل، قبل از اینکه ما یک حمله بزرگ را پشت سر بگذاریم، توافق کنند».

منبع: آکسیوس