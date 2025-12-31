شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مسئولان درخواست کرد تا نسبت به هموارسازی جاده روستای کشمیگی در شهرستان بشاگرد اقدام کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - روستای کشمیگی در شهرستان بشاگرد استان هرمزگان واقع شده است. مدتی است که اهالی این روستا از آسفالت فرسوده جاده در رنج و عذاب هستند و با بارش باران و تگرگ راه ارتباطی این روستا مسدود شده است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مسئولان درخواست کرد تا نسبت به هموارسازی جاده اقدام کنند.

متن پیام شهروندخبرنگار

روستای کشمیگی در شهرستان بشاگرد استان هرمزگان است که جاده مناسبی برای تردد رانندگان ندارد. اهالی این روستا ۲۰ سال است که در انتظار هموارسازی جاده هستند و با توجه به بارش باران و تگرگ راه ارتباطی این روستا مسدود می‌شود. این جاده صعب العبور و خاکی رانندگان را آزار می‌دهد و تردد آنها را با مشکلات فراوانی مواجه می‌کند و همچنین اهالی این روستا برای تهیه مایحتاج زندگی و انتقال بیماران به بیمارستان با معضلات بسیاری روبه رو شده‌اند.