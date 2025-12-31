روبرتو کارلوس ستاره سابق تیم ملی فوتبال و باشگاه رئال مادرید دچار عوارض قلبی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - روبرتو کارلوس ستاره سابق تیم ملی فوتبال برزیل و باشگاه رئال مادرید پس از تشخیص مشکل قلبی، برای عمل جراحی اورژانسی به بیمارستان منتقل شد. این عمل که معمولاً حدود ۴۰ دقیقه طول می‌کشد، به دلیل «عوارض» بیش از سه ساعت طول کشید.

گفته می‌شود عمل جراحی کارلوس به خوبی پیش رفته است، اما او طی چند روز آینده تحت نظر خواهد بود، زیرا بیمارستان و خانواده‌اش مایلند تمام اقدامات احتیاطی ممکن را انجام دهند.

کارلوس از طریق نمایندگانش به روزنامه AS اسپانیا گفت: الان حالم خوب است و تحت نظر دقیق هستم.

 
برچسب ها: روبرتو کارلوس ، سکته قلبی
