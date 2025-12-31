باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - علی متانت مدیرکل فرودگاه‌های گلستان گفت: از ابتدای عملیات حج عمره تاکنون ۱۱ هزار و ۸۰۴ زائر حج عمره از استان با پرواز‌های "هما" از فرودگاه گرگان به مقصد عربستان اعزام شده‌اند. طی این مدت ۵۵ سورتی پرواز رفت و برگشت برای جابجایی زائران انجام شده است..

وی با تأکید بر تلاش‌های کارکنان فرودگاه گرگان در این استان افزود: ما به انجام این وظیفه الهی افتخار می‌کنیم و تلاش می‌کنیم تا زائران در آرامش کامل به سفر معنوی خود اعزام شوند.

به گفته متانت، در این عملیات ۱۷۶ هزار و ۹۹۴ کیلوگرم بار جابجا شده است.