بر اساس داده‌های رسمی، امید به زندگی در اسرائیل برای نخستین بار طی سال‌های اخیر کاهش یافته است؛ آن هم در حالی که کشته‌شدگان و مفقودان جنگ در آمار و محاسبات مر‌گ‌ومیر لحاظ نشده‌اند. این داده‌ها نشان می‌دهد بخش مهمی از این افت، ناشی از تضعیف کیفیت زندگی و فشارهای پایدار اجتماعی و بهداشتی است.

داده‌های اخیر نشان می‌دهد که امید به زندگی میان مردان یهودی از ۸۲.۴ به ۸۲.۱ سال و در میان زنان یهودی از ۸۶.۱ به ۸۵.۸ سال کاهش یافته است. این شاخص برای مردان عرب از ۷۸.۳ به ۷۷.۷ سال و برای زنان عرب از ۸۳.۳ به ۸۳.۲ سال رسیده است.