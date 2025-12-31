باشگاه خبرنگاران جوان - در میان تعابیر موجود از حاج قاسم، این سخن که «او خون ایران بود» جلوه خاصی دارد. خصوصا که این جمله را کسی بر زبان جاری کرده که از نزدیکان پهلوی دوم بود؛ اردشیر زاهدی در سالهای واپسین عمرش بارها لب به تمجید از حاج قاسم گشود. اما او تنها اپوزیسیون خارج از کشور نبود که تحت تاثیر شخصیت و عملکرد شهید سلیمانی قرار گرفته بود.
نیازی نیست یک ایرانی در یکی از شهرهای کشورمان باشی و از شهید سلیمانی بگویی. هر ایرانی در هرگوشه از جهان که ذرهای دغدغه وطن داشته باشد، نمیتواند چهار دهه سربازی حاج قاسم سلیمانی برای ایران را نادیده بگیرد. شهادت حاج قاسم، فراتر از مرزها و نژادها، قلوب بسیاری را به درد آورد. اما وقتی ایرانیهای خارج از کشور که برخی از آنها جزو اپوزیسیون به شمار میآیند از حاج قاسم میگویند، ابعاد محبوبیت سردار دلها بیشتر نمایان میشود.
ژنرال سلیمانی سرباز شرافتمند وطن بود
تنها سه روز از شهادت حاج قاسم سلیمانی میگذشت که اظهارات اردشیر زاهدی در گفتوگو با بیبیسی فارسی، مثل آب سردی روی سر ضد انقلاب ریخت. این دیپلمات بازنشسته که «ژنرال سلیمانی» را «یک سرباز وطنپرست و شرافتمند» خطاب میکرد، فرزند فضل الله زاهدی (از عوامل کودتای 28 مرداد)، داماد شاه (همسر شهناز پهلوی) و وزیر امورخارجه ایران بین سالهای 45 تا 50 بود. او در اولین واکنش به شهادتش حاج قاسم گفته بود: «ژنرال سلیمانی یک شخصیت شناخته شده در دنیا است. یک سرباز وطن پرست و شرافتندی که بچه ایران و ساخته ایران بود.»سخنان زاهدی به سرعت باعث انتقاد ضد انقلاب از او شد. اما وزیر خارجه پهلوی دوم در پاسخ به انتقادات گفت: «هر کسی هرچه دلش بخواهد بگوید... او برای مملکت و برای کشورش جنگیده است. برای وجدانش رفته است و من به او افتخار می کنم، به او افتخار میکردم و افتخار خواهم کرد».
«چمران دوم» سرداری عارف بود
تاثیر نام و اقدامات حاج قاسم سلیمانی در میان ایرانیهای خارج از کشور به حدی بود که ترور و شهادت او باعث ایجاد انشقاق در صف گروهها و چهرههای اپوزیسیون شد. مسعود بهنود به عنوان یک چهره رسانهای شناخته شده و از اپوزیسیون خارج از کشور که سالها در رسانههایی چون بیبیسی فارسی حضور داشت، بعد از شهادت حاج قاسم در صفحه ایکس خود نوشت: «ترور قاسم سلیمانی؛ خواهید دید که در سرنوشت ایران و منطقه تاثیری بزرگ خواهد گذاشت. ترامپ که زنگ تفریح تاریخ است، اما در سرنوشت او هم اثر خواهد داشت.»سخنان بهنود صرفا یک واکنش احساسی پس از شنیدن خبر ترور سردار سلیمانی نبود. او چند سال قبل نیز حاج قاسم را «سردار عارف» خطاب کرده بود. سخنانی که به شدت از سوی برخی از گروههای ضد انقلاب مورد حمله قرار گرفت. بهنود گفته بود: «فکر میکنم که آقای سلیمانی، چمران دوم است. این سردارهای عارف که در تاریخ گذشته ایران هم نمونههای زیادی دارند، آخرین آنها دکتر چمران بود».
شهادت تاریخ به قهرمانی حاج قاسم
ملیحه محمدی، فعال سیاسی ساکن آلمان که از اپوزیسیون شناخته شده ایرانی به شمار میرود، تعابیر جالبی در تعریف شخصیت و اقدامات شهید سلیمانی دارد. این کنشکر سیاسی با بیان اینکه سردار سلیمانی قهرمانی ملی است که در تاریخ ماندگار میشود، گفته بود: «مردم منطقه همگی مدیون قاسم سلیمانی هستند؛ چرا که او خلافت داعش را از بین برد.»محمدی همچنین در تحلیل شخصیت حاج قاسم تعابیر بسیار جالبی دارد. او گفته است: «عملکرد سردار سلیمانی هر روز بیشتر روشن میشود. ما دیدیم در جاهایی که سردار سلیمانی و دوستانش نبودند چه اتفاقاتی افتاد. هنوز زود است برای مردم (واقعا تقصیر ندارند بخشی از مردم بمباران تبلیغاتی میشوند) خیلی چیزها روشن نیست برای برخی از مردم. هنوز زود است که مردم ایران حاج قاسم را بشناسند».آن چه این فعال سیاسی را تحت تاثیر قرار داده است، عمق تفکر و تعهد شهید سلیمانی در حفاظت از ایران و منطقه در میان آشوبهای رخ داده بود. این چهره اپوزیسیون حتی در بخشی از تعاریف خود از شهید سلیمانی با بغض میگوید: «با زدن چنین افرادی اینطور نیست که همه چیز تمام شود،؛ بلکه خون صدها مبارز دیگر را به جوش میآورند و انسان وقتی قدم در چنین مسیری بگذرد، ارتقا پیدا میکند و سردار سلیمانی میشود».
شخصیتی فراتر از جناحها و دستهبندیها
حمزه غالبی (مسئول شاخه جوانان و دانشجویی ستاد میرحسین موسوی)، عطا الله مهاجرانی، محمد منظرپور (سردبیر سابق صدای آمریکا)، علی علیزاده و چند چهره دیگر، از شناخته شدهترین اپوزیسیونهای خارج از کشور بودند که بارها به تمجید از شخصیت و خدمات شهید سلیمانی پرداختند.عملکرد حاج قاسم در دفاع از ایران و حفظ موقعیت کشورمان در منطقه پرتنش خاورمیانه، از او چهرهای ساخته بود که باعث شد بسیاری از ایرانیهای خارج از کشور و حتی اپوزیسیون نیز به احترام او ایستاده سخن بگویند. محمد منظرپور در پی شهادت حاج قاسم در صفحه ایکس خود نوشته بود: «اطمینان دارم کاربرانی که به فارسی کشته شدن یک سردار ایرانی را جشن گرفتهاند، عمدتا ایرانی نیستند، فارسی زبان هستند، مثلا سپاه سایبری اسرائیل، عربستان سعودی... و البته اسیران شستوشوی مغزی تیرانا، ایرانی هرچقدر که مخالف رژیم باشد، تا این حد پست نمیشود».
منبع: فارس