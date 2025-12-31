تاثیر نام و اقدامات حاج قاسم سلیمانی در میان ایرانی‌های خارج از کشور به حدی بود که ترور و شهادت او باعث ایجاد انشقاق در صف گروه‌ها و چهره‌های اپوزیسیون شد.

مسعود بهنود به عنوان یک چهره رسانه‌ای شناخته شده و از اپوزیسیون خارج از کشور که سال‌ها در رسانه‌هایی چون بی‌بی‌سی فارسی حضور داشت، بعد از شهادت حاج قاسم در صفحه ایکس خود نوشت: «‌ترور ‌قاسم سلیمانی؛ خواهید دید که در سرنوشت ‌ایران و منطقه تاثیری بزرگ خواهد گذاشت. ‌ترامپ که زنگ تفریح تاریخ است، اما در سرنوشت او هم اثر خواهد داشت.»

سخنان بهنود صرفا یک واکنش احساسی پس از شنیدن خبر ترور سردار سلیمانی نبود. او چند سال قبل نیز حاج قاسم را «سردار عارف» خطاب کرده بود. سخنانی که به شدت از سوی برخی از گروه‌های ضد انقلاب مورد حمله قرار گرفت.

بهنود گفته بود: «فکر می‌کنم که آقای سلیمانی، چمران دوم است. این سردارهای عارف که در تاریخ گذشته ایران هم نمونه‌های زیادی دارند، آخرین آنها دکتر چمران بود».