باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ "فرهاد ابدال چگنی"، اظهار داشت: مأموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان با اشراف اطلاعاتی و اقدامات پلیسی، موفق به شناسایی محل نگهداری حجم بالایی از سیب‌زمینی‌های احتکارشده در یک سوله بزرگ حوالی شهر خرم‌آباد شدند.

وی افزود: مأموران با هماهنگی قضائی و با حضور کارشناسان اداره تعزیرات حکومتی و سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت)، به محل اعزام و در بازرسی انجام‌شده بیش از دو هزار تُن سیب‌زمینی احتکارشده را کشف کردند.

به گفته سرهنگ ابدال چگنی، انبار مورد نظر توسط مأموران انتظامی پلمب و یک نفر متهم در این رابطه دستگیر و تحویل مراجع ذیصلاح شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان لرستان با تأکید بر ادامه‌دار بودن طرح‌های مبارزه با احتکار کالا و اقلام اساسی، اظهار کرد: پلیس به‌صورت جدی و مستمر با هرگونه اقدام در جهت اخلال در بازار و معیشت مردم برخورد خواهد کرد و اجازه نخواهد داد سودجویان با احتکار کالا‌های ضروری موجبات نارضایتی عمومی را فراهم کنند.

سرهنگ ابدال چگنی در پایان با هشدار جدی به محتکران و عاملان سودجویی در بازار خاطرنشان کرد: افرادی که قصد احتکار و نگهداری غیرقانونی اقلام اساسی مردم را دارند، بدانند پلیس با اشراف اطلاعاتی و همکاری دستگاه قضائی و نظارتی، کوچک‌ترین مورد تخلف را شناسایی و با آن برخورد قاطع می‌کند.

منبع: خبرگزاری پلیس لرستان