طی یک حمله پهپادی، اوکراین یک انبار نفت در شمال غربی روسیه را هدف قرار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - یک مقام در سرویس امنیت داخلی اوکراین اعلام کرد که پهپاد‌های دوربرد این کشور به یک انبار نفت در شهر «ریبینسک» واقع در شمال غربی روسیه حمله کرده‌اند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که حمله به این تأسیسات که به گفته سرویس امنیت داخلی اوکراین، «یک مرکز لجستیکی کلیدی برای سوخت بوده» منجر به آتش‌سوزی بزرگی شده است.

در چند هفته اخیر در جنگ روسیه و اوکراین، حملات به تأسیسات انرژی یکی از بخش‌های اصلی درگیری‌ها بوده است. روسیه بار‌ها تاسیسات برق و گاز اوکراین را هدف قرار داده و در چند منطقه از جمله دنیپروپتروفسک، سومی، خرسون و دونتسک به شبکه‌های برق و نیروگاه‌های این کشور خسارت وارد کرده که سبب خاموشی‌های گسترده در بسیاری از شهر‌های اوکراین شده است.

در مقابل، اوکراین نیز حملاتی را علیه تأسیسات انرژی روسیه گزارش کرده است که بیشتر علیه پالایشگاه‌ها، نفت‌کش‌ها و خطوط لوله آن بوده است.

منبع: رویترز