ارزش محصولات کشاورزی لرستان در سال زراعی گذشته ۱۲۰ همت بوده است

باشگاه خبرنگاران جوان - نامدار صیادی؛ رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان امروز ظهر در همایش ملی آبزیپروری و فناوریهای نوین در سالن همایش اتاق بازرگانی لرستان با بیان اینکه بخش کشاورزی لرستان با سهم ۳۰ درصدی در اشتغال و ۱۸ تا ۲۴ درصدی در تولید ناخالص داخلی، ستون فقرات اقتصاد استان است، اظهار کرد: امروز با شرایط پیچیده تغییر اقلیم و نوسانات بازار، پاسخگویی به چالشها با روشهای خطی ساده ممکن نیست. چالش اصلی ما خلأ عملکرد در واحد سطح است و کلید عبور از آن، بهکارگیری فناوریهای جدید، آموزش مستمر و برگزاری نشستهای تخصصی است.
وی با اشاره به تولید ۱۲۰ هزار میلیاردتومانی بخش کشاورزی در سال گذشته علیرغم کاهش ۴۰ درصدی بارندگی، سه محور شیلات و آبزیان، تولید گلخانهای و صنایع تبدیلی و تکمیلی را اولویتهای قطعی برای سرمایهگذاری در لرستان برشمرد.
وی افزود: باتوجهبه سیاستهای حمایتی پیشبینی شده در بودجه ۱۴۰۵، پیشبینی کارشناسان اقتصادی حاکی از سودآوری معنادار و قابلاطمینان سرمایه در این بخش است. زیرساختهای لازم در استان فراهم است و از سرمایهگذاران دعوت میکنیم برای بازدید از این ظرفیتها به لرستان سفر کنند.
رئیس جهاد کشاورزی لرستان به ظرفیتهای بینظیر و کانونهای تولید متمرکز در استان اشاره کرد و گفت: لرستان دارای مزیتهای انحصاری است؛ از ۲۵۰۰ هکتار باغ انجیر در پلدختر با تولید زودهنگام ۴۵ هزارتنی تا ۳۵۰۰ هکتار باغ انار که ۴۰ درصد از تولید استان را در کوهدشت تأمین میکند. همچنین تولید ۱۲۵ هزارتنی حبوبات با محوریت دلفان، باغات سیب بروجرد و زردآلوی دورود، فرصتهای طلایی برای ایجاد زنجیره ارزش کامل و سرمایهگذاری در صنایع تبدیلی هستند.
وی همچنین مدل نوین «کشاورزی قراردادی» را بهعنوان راهکاری کمریسک و عملی برای سرمایهگذاران معرفی کرد و توضیح داد: سرمایهگذاران میتوانند بدون نیاز به حضور فیزیکی و سرمایهگذاری ثابت سنگین، از طریق عقد قرارداد با کشاورزان لرستانی، در چرخه تولید محصولات باکیفیت استان مشارکت کرده و سودآوری داشته باشند. این مدل، همافزایی بین سرمایه و دانش بومی را ایجاد میکند.
صیادی با اشاره به رشد نزدیک به سه برابری تولید شیلات استان از ۱۶ هزار تن به ۴۲ هزار تن در یک دهه، و نیز برخورداری لرستان از ۱۲.۵ میلیارد مترمکعب منابع آبی و شبکه گسترده رودخانهها، این استان را بهعنوان دژی مطمئن و پرآتیه برای سرمایهگذاری در کلیه بخشهای وابسته به آب معرفی کرد.
منبع: روابط عمومی اداره کل شیلات استان لرستان