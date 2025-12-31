باشگاه خبرنگاران جوان -محمدسعید سلطانی، گفت:اولویت ما اتصال برق روستا‌های با جمعیت بیشتر بوده است ‏و در حال حاضر برق ۲۲۰ روستا هنوز قطع است که عمدتاً به دلیل بسته بودن ‏راه‌ها و عدم دسترسی به نیرو‌های عملیاتی و تجهیزات لازم است. ‏

وی افزود: این روستا‌ها بیشتر در شهرستان‌های سقز و بانه قرار دارند و برق ‏سایر روستا‌ها در همان ساعات اولیه بحران با تلاش‌های نیرو‌های عملیاتی وصل ‏شده است. ‏

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان گفت: شدت بارش برف در شهرستان‌های سقز و بانه، که در پنجاه سال اخیر ‏بی‌سابقه بوده، منجر به شکستن بیش از ۳۰۰ پایه تیر برق و سقوط ۱۱ پست ‏هوایی شد. ‏

سلطانی با بیان اینکه این حادثه موجب قطع برق ۳۲۶ روستا در استان شد، ادامه ‏داد: ازاین تعداد، ۲۶۶ روستا در بانه و ۶۰ روستا در سقز دچار قطعی برق ‏شدند.همچنین برخی روستا‌های شهرستان‌های دیواندره و مریوان نیز تحت تأثیر قرار ‏گرفتند که برق این مناطق در همان ساعات اولیه بحران وصل شد. ‏

وی به اقدامات انجام‌شده در آغاز بحران اشاره کرد و گفت:با همراهی انجمن ‏صنفی پیمانکاران برق استان، ۲۱ اکیپ عملیاتی به همراه هشت دستگاه جرثقیل و ‏پنج دستگاه بالابر به شهرستان‌های سقز و بانه اعزام شدندو نیرو‌ها در هر نقطه‌ای ‏که امکان دسترسی حتی به‌صورت پیاده وجود داشت، به رفع خاموشی‌ها پرداختند. ‏

سلطانی ادامه داد: شدت برف و بوران موجب انسداد راه‌های ارتباطی بیش از ‏‏۴۰۰ روستا در سطح استان شد که روند خدمات‌رسانی را با توقف یا کندی مواجه ‏کرد. ‏

وی افزود:با ورود موج دوم بارشی در هشتم دی‌ماه، سایر شهرستان‌ها نیز تحت ‏تأثیر قرار گرفتند، اما به دلیل امکان دسترسی به شبکه‌های آسیب‌دیده، خاموشی‌ها ‏در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شد. ‏

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان گفت: برای تسریع در روند ‏بازسازی شبکه و رفع خاموشی، اکیپ‌های عملیاتی از شهرستان‌های سنندج، ‏کامیاران و بیجار با تجهیزات مناسب به سقز و بانه اعزام شده‌اند. ‏

وی در پایان تأکید کرد: در حال حاضر امکان دسترسی به برخی روستا‌ها فراهم ‏نشده، اما به محض بازگشایی مسیر‌های روستایی، نیرو‌های عملیاتی وارد عمل ‏خواهند شد تا برق این مناطق به‌صورت فوری به شبکه سراسری وصل شود. ‏