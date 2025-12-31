باشگاه خبرنگاران جوان -محمدسعید سلطانی، گفت:اولویت ما اتصال برق روستاهای با جمعیت بیشتر بوده است و در حال حاضر برق ۲۲۰ روستا هنوز قطع است که عمدتاً به دلیل بسته بودن راهها و عدم دسترسی به نیروهای عملیاتی و تجهیزات لازم است.
وی افزود: این روستاها بیشتر در شهرستانهای سقز و بانه قرار دارند و برق سایر روستاها در همان ساعات اولیه بحران با تلاشهای نیروهای عملیاتی وصل شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان گفت: شدت بارش برف در شهرستانهای سقز و بانه، که در پنجاه سال اخیر بیسابقه بوده، منجر به شکستن بیش از ۳۰۰ پایه تیر برق و سقوط ۱۱ پست هوایی شد.
سلطانی با بیان اینکه این حادثه موجب قطع برق ۳۲۶ روستا در استان شد، ادامه داد: ازاین تعداد، ۲۶۶ روستا در بانه و ۶۰ روستا در سقز دچار قطعی برق شدند.همچنین برخی روستاهای شهرستانهای دیواندره و مریوان نیز تحت تأثیر قرار گرفتند که برق این مناطق در همان ساعات اولیه بحران وصل شد.
وی به اقدامات انجامشده در آغاز بحران اشاره کرد و گفت:با همراهی انجمن صنفی پیمانکاران برق استان، ۲۱ اکیپ عملیاتی به همراه هشت دستگاه جرثقیل و پنج دستگاه بالابر به شهرستانهای سقز و بانه اعزام شدندو نیروها در هر نقطهای که امکان دسترسی حتی بهصورت پیاده وجود داشت، به رفع خاموشیها پرداختند.
سلطانی ادامه داد: شدت برف و بوران موجب انسداد راههای ارتباطی بیش از ۴۰۰ روستا در سطح استان شد که روند خدماترسانی را با توقف یا کندی مواجه کرد.
وی افزود:با ورود موج دوم بارشی در هشتم دیماه، سایر شهرستانها نیز تحت تأثیر قرار گرفتند، اما به دلیل امکان دسترسی به شبکههای آسیبدیده، خاموشیها در کوتاهترین زمان ممکن برطرف شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان گفت: برای تسریع در روند بازسازی شبکه و رفع خاموشی، اکیپهای عملیاتی از شهرستانهای سنندج، کامیاران و بیجار با تجهیزات مناسب به سقز و بانه اعزام شدهاند.
وی در پایان تأکید کرد: در حال حاضر امکان دسترسی به برخی روستاها فراهم نشده، اما به محض بازگشایی مسیرهای روستایی، نیروهای عملیاتی وارد عمل خواهند شد تا برق این مناطق بهصورت فوری به شبکه سراسری وصل شود.