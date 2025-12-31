باشگاه خبرنگاران جوان - خداوند در آیه نخست سوره شعرا، پیامبر را خطاب قرار می‌دهد و او را از اندوه جان‌فرسای بی‌ایمانی مردم بازمی‌دارد؛ اندوهی که نشان می‌دهد مشکل امت، نبود آیه و نشانه نیست، بلکه روی‌گردانی آگاهانه از حقیقت است.

سوره شعرا با لحنی هشداردهنده آغاز می‌شود و از همان آیات نخست، مسئله اصلی خود را روشن می‌کند، نسبت مردم با وحی، موضع طغیانگران در برابر پیام الهی و سرنوشت حتمی تکذیب‌کنندگان. آیات ۱ تا ۱۹ این سوره، مقدمه‌ای است برای روایت تقابل تاریخی موسی علیه‌السلام با فرعون، تقابلی که فراتر از یک ماجرای تاریخی، الگویی همیشگی از نبرد حق و باطل را ترسیم می‌کند.

حسرت پیامبر بر بی‌ایمانی مردم

آیات ابتدایی سوره، با تسلی دادن پیامبر اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله آغاز می‌شود. خداوند به پیامبر یادآوری می‌کند که اگر این مردم ایمان نمی‌آورند، این نشانه ضعف پیام نیست و نباید جان خود را از شدت اندوه به دلیل بی ایمانی مردم به خطر بیندازد. این آیات، تصویری عمیق از دلسوزی پیامبر برای هدایت انسان‌ها ارائه می‌دهد، تا آنجا که گویی بار هدایت همه بر دوش اوست. قرآن در اینجا مرزی روشن ترسیم می‌کند و می‌فرماید که هدایت اجباری نیست و ایمان، انتخابی آگاهانه است.

نشانه‌های الهی و بی‌تفاوتی انسان‌ها

در ادامه، قرآن به سنتی ثابت اشاره می‌کند و می‌فرماید که هرگاه نشانه‌ای تازه از آسمان برای مردم نازل می‌شود، بسیاری با بی‌اعتنایی از کنار آن عبور می‌کنند. مشکل، کمبود دلیل یا آیه نیست، بلکه دل‌هایی است که آمادگی پذیرش حقیقت را از دست داده‌اند. این آیات هشدار می‌دهد که تکرار نشانه‌ها، بدون بیداری درون، انسان را به ایمان نمی‌رساند.

قرآن؛ ذکری که تکذیب شد