ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که طی سال ۲۰۲۵، ۱۵۱ نفر از نیروهایش کشته شده‌اند.

ارتش رژیم صهیونیستی سه‌شنبه اعلام کرد طی سال ۲۰۲۵، ۱۵۱ نفر از نیروهای ارتش کشته شده‌اند که ۹۱ نفر از آنها در مناطق درگیر، ۱۵ نفر به دلیل بیماری، ۲۱ نفر به دلیل خودکشی و ۱۸ نفر به دلیل حوادث رانندگی، یک نفر به دلیل حادثه سلاح و پنج نفر دیگر در حوادث دیگری کشته شدند.

«امیر بوحبوط» تحلیلگر نظامی سایت واللا گفت: سال ۲۰۲۵ یک سال خونین برای ارتش رژیم صهیونیستی بوده است. در ارتش به داده‌های نگران کننده‌ای از خودکشی و تلاش‌های مستمر برای کاهش این پدیده و تقویت وضعیت روانی سربازان اشاره می‌کنند.

در پی جنگ غزه و پیامدهای ناشی از آن نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی با مشکلات روانی زیادی مواجه شده‌اند. همچنین جنگ غزه بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برای رژیم صهیونیستی داشته است.

منبع: ایسنا