سرمربی سپاهان پیش از دیدار مقابل استقلال گفت: باید باهوش بازی کنیم، ضمن داشتن کیفیت خوب باید خوب بازی کنیم و تمرکز بالایی داشته باشیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - محرم نویدکیا سرمربی تیم فوتبال سپاهان در نشست خبری پیش از بازی با استقلال تهران اظهار داشت: یک بازی فوقالعاده حساس و خیلی مهم برای هر دو تیم را شاهد خواهیم بود چرا که هر دو تیم به ۳ امتیاز این بازی نیازمند هستیم، ما برای ادامه روند خوب خود و استقلال برای خارج شدن از شرایط فعلی خود به ۳ امتیاز نیاز داریم، تیم استقلال در فاز هجومی یکی از بهترین تیمهای ایران است و مهرههای بسیار خوبی دارد که میتواند به هر تیمی آسیب برساند و ما باید باهوش بازی کنیم، ضمن داشتن کیفیت خوب باید خوب بازی کنیم و تمرکز بالایی داشته باشیم.
وی ادامه داد: تمامی دقایق باید با تمرکز بالا بازی کنیم، شرایط استقلال و امتیازهایی که از دست داده است نباید باعث شود ما حس کنیم، تیم سختی نیست و چرا که تیم استقلال تیم باکیفیتی است، سرمربی و کادر بسیار خوبی دارد و در کنار بازیکنان خوبی که میتوانند تأثیرگذار باشند و روند بازی را تغییر دهند، دارد کار را برای ما سخت میکند، سعی میکنیم باکیفیت بالا بازی کنیم، امیدوارم بازی باکیفیتی انجام دهیم و بتوانیم امتیاز خوبی از این بازی بگیریم
نویدکیا در رابطه شرایط آلوز و لیموچی بیان کرد: از مهدی لیموچی نمیتوانیم استفاده کنیم چرا که نمیخواهیم روی وی ریسک کنیم، به دلیل آسیبهایی که در طول زمان بازی داشتم میدانم باید با بازیکنان آسیبدیده چگونه رفتار کنم، مانند میلاد زکیپور که پس از ۲ آسیب پیاپی، در دیدار هفته گذشته ۷۰ دقیقه برای ما بازی کرد و شاید فردا از وی کمتر استفاده کنیم. بازیهای پشت سر هم برای بازیکنان ممکن است خطرناک باشد، اگر آسیب کوتاهمدت باشد ممکن است مشکلی نباشد، اما در بلندمدت باید مراقبت بیشتری انجام دهیم، همیشه گفتهام.
سرمربی تیم فوتبال سپاهان تصریح کرد: سلامت بازیکنان من از بازی کردنشان برای من اهمیت بیشتری دارد، لیموچی نیاز دارد آرام آرام اضافه شود، نمیگذارم برای بازی فردا حضور داشته باشد، نیاز دارد در بازیهای دوستانه و درونتیمی بیشتر بازی کند تا ترسش بریزد و بهمرور به تیم اضافه شود؛ ریکاردو آلوز شرایط خوبی دارد و اگر پزشکان کمک کنند شاید فردا برای دقایقی به ترکیب اضافه شود.
وی در رابطه با تاثیر عنوان قهرمانی سپاهان در نیمفصل عنوان کرد: نمیگویم که قهرمانی نیمفصل هیچ ارزشی ندارد، برخلاف برخی مربیان از نظر من بسیار مهم است چرا که شما با این ذهنیت که قهرمان نیمفصل هستید، به استراحت میروید یا تمرینات را شروع میکنید، با حس بهتری کارها را انجام میدهید، اما در رابطه با انگیزه نداشتن بازیکنان، من بهدلیل این عنوان مخالف هستم چرا که در بازیهای مهم و بزرگ این اتفاق رخ نمیدهد، بازیهای به ظاهر ضعیفتر شاید باعث شود انگیزه بازیکن پایین باشد، بازیکنان صرف اینکه قهرمان نیمفصل هستند بیانگیزه بازی نمیکنند و من فکر میکنم که بازیکنان من فردا با انگیزه کافی بازی کنند.
منبع: سایت باشگاه سپاهان