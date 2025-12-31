رژیم صهیونیستی از فردا فعالیت ۳۷ نهاد امدادی در غزه، از جمله پزشکان بدون مرز را متوقف می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - در ادامه جنایت‌های رژیم صهیونیستی، این رژیم اعلام کرد که از فردا (پنجشنبه) فعالیت ۳۷ سازمان امدادی در غزه ممنوع خواهد شد.

چندین سازمان غیردولتی گفته‌اند که این ممنوعیت تأثیر جدی بر ارسال مواد غذایی و دارویی به غزه خواهد داشت، آن هم در زمانی که میزان کمک‌های دریافتی برای نیاز‌های این باریکه کافی نیست.

در همین حال، ولکر ترک، رئیس حقوق بشر سازمان ملل متحد، تصمیم رژیم صهیونیستی را «ظالمانه» توصیف کرد و از کشور‌ها خواست تا فوراً این رژیم را به تغییر مسیر خود ترغیب کنند.

مقامات صهیونیست روز سه‌شنبه اعلام کردند سازمان‌هایی که از اول ژانویه ۲۰۲۶ (فردا) اطلاعات تمامی کارکنان، بودجه و عملیات خود را در اختیار این رژیم قرار ندهند، شامل این ممنوعیت خواهند شد. این رژیم ادعا کرد که به گروه‌های امدادی ۱۰ ماه فرصت داده شده بود تا اطلاعات درخواستی را ارائه دهند، اما «از رعایت الزامات خودداری کرده‌اند».

بر این اساس، فعالیت سازمان‌های مهمی از جمله پزشکان بدون مرز در غزه ممنوع خواهد شد.

اگرچه رژیم صهیونیستی می‌گوید که از فردا این ممنوعیت را برقرار خواهد کرد، مردم غزه از زمان آتش‌بس نیز همچنان در رنج بوده و کمک‌های بشردوستانه با سختی زیاد به دست آن‌ها می‌رسد. بر این اساس، در حالی که توافق آتش‌بس غزه، ورود ۶۰۰ کامیون در روز را پیش‌بینی کرده بود، طبق گفته سازمان‌های مردم‌نهاد و سازمان ملل، فقط بین ۱۰۰-۳۰۰ کامیون به صورت روزانه کمک‌های بشردوستانه به غزه را حمل می‌کنند.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: سازمان‌های امدادی ، نوار غزه ، پزشکان بدون مرز
