باشگاه خبرنگاران جوان - سید جلال دهقانی فیروزآبادی، دبیر شورای راهبردی روابط خارجی امروز چهارشنبه ضمن حضور در وزارت امور خارجه با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار طرفین ضمن اشاره به نقش و ظرفیت شورای راهبردی روابط خارجی به عنوان اتاق فکر و نهاد مشورتی در حوزه سیاست خارجی کشور، بر اهمیت ارتقای هماهنگی و تعامل مستمر میان این شورا و وزارت امور خارجه تأکید کردند.

همچنین طرفین مهم‌ترین موضوعات و تحولات در عرصه سیاست خارجی کشور را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند.