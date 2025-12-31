باشگاه خبرنگاران جوان - «مرتضی رحماننیا» معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قم، در گفتوگویبا خبرنگاران گفت: امروز چهارشنبه، دمای هوا در برخی نقاط استان به منفی ۳ تا منفی ۷ درجه سانتیگراد رسید و به همین دلیل امروز استان قم، مانند ۱۴ استان کشور تعطیل اعلام شد.
معاون استاندار قم درباره وضعیت مدارس و دانشگاههای استان قم برای فردا پنجشنبه ۱۱ دی ماه ۱۴۰۴ گفت: تصمیمگیری درباره تعطیلی یا عدم تعطیلی مراکز آموزشی استان بر عهده مدیران آموزشگاهها و مدیرکل آموزش و پرورش قم است. بیشتر مدارسی که برای روز پنجشنبه برنامه امتحانی داشتهاند، مراکز آموزشی غیردولتی هستند و با توجه به محدود بودن تعداد این مراکز، برگزاری آزمون در آنها بلامانع است، اما پس از پایان آزمون موظف به تعطیلی مدرسه و کاهش مصرف وسایل گرمایشی هستند.
رحماننیای در پایان با اشاره به مصوبات کارگروه تغییر ساعات کاری ادارات خاطرنشان کرد: طبق مصوبه قبلی این کارگروه و برای صرفهجویی در مصرف انرژی، ادارات قم، در روزهای پنجشنبه شش ماهه دوم سال، دورکار هستند.