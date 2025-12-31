باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه فرخ زاده-حسن نصراله پور شهردار خوی گفت: آموزش‌های مختلف شهروندی در راستای توانمندسازی اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و اقتصادی شهروندان در مجموعه‌های آموزشی شهرداری طی ۷۲ دوره برای شهروندان بویژه بانوان و کودکان و نوجوانان دختر و پسر ارائه شده است.

وی افزود: بیش از ۲۷ مربی - کارشناس در این دوره‌ها در ۲۷ رشته فرهنگی، هنری، علمی، مذهبی به ارائه آموزش پرداختند که در مجموع بیش از ۱۵۳۵ ساعت آموزش تخصصی ارائه شده است.

شهردار خوی ادامه داد: همچنین ۹۳۲ نفر از شهروندان در این دوره‌ها شرکت کردند که از این تعداد ۱۴۸ نفر در ۶ رشته تخصصی ورزشی و ۷۸۴ نفر در دوره‌های فرهنگی هنری و... بوده است.

نصراله پور با بیان اینکه رشته‌های آموزشی متنوع برای ارتقای فعالیت‌های بانوان و تقویت فضای کسب و کار خانگی و ایجاد اشتغال و درآمدزایی برای خانواده‌ها بوده، عنوان کرد: از نگاه اقتصادی، فراگیری این رشته ها، کمک موثری در کاهش هزینه‌های خانواده‌ها داشته است.

وی اظهار داشت: بیش از ۱۰۲۰ کلاس‌های آموزشی در راستای تقویت مناطق کم برخوردار از سوی اداره آموزش شهرداری در خانه محله و مجموعه فرهنگی ورزشی بانوان در طول سال برگزار شده و تا پایان سال نیز ادامه خواهد داشت و نه تنها شهروندان این منطقه که از سایر مناطق شهر خوی نیز دراین کلاس‌ها حضور می‌بایند.

شهردار خوی با اشاره به برخی از رشته‌های در حال آموزش برای شهروندان گفت: رشته‌های مختلفی، چون خیاطی، بافتنی، شیرینی پزی، انواع دسرها، گلدوزی، جواهردوزی، دوخت سرویس آشپزخانه، دوخت سیسمونی کودک، کیک پزی و خامه کشی، خود آرایی و بهداشت پوست و مو، تاپرسازی، گیاهان دارویی، کسب و کار اینترنتی، و. در بخش کلاس‌های فرهنگی و هنری همچنین ریاضی، زبان انگلیسی، فارسی و عربی نیز بصورت رایگان برای مقاطع مختلف تحصیلی ابتدایی و راهنمایی آموزش داده شده که بخش عمده این کلاس‌های رایگان برای ایجاد اشتغال خانگی، تامین نیاز‌های خانواده و حتی زمینه اشتغال حرفه‌ای موثر بوده است.

نصراله پور در پایان سخنان خود به آموزش‌های ترافیکی ویژه دانش آموزان اشاره کرد وگفت: در راستای آشناسازی دانش آموزان با مبانی و اصول رانندگی و آشناسازی مقاطع اول تا سوم ابتدایی بیش از ۵۰۰۰ دانش آموز در کلاس‌های آموزشی اداره آموزش در مرکز ترافیک شهرداری شرکت نموده و بصورت تئوری و عملی با تابلو‌های علایم راهنمایی و رانندگی در آذر ماه سال جاری آشنا شدند.