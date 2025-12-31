باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیانرئیسجمهور ، در نهضت توسعه عدالت آموزشی با مشارکت مردم و در جمع فعالان آموزشی و خیران مدرسهساز، با بیان اینکه در ابتدا جلسات بسیاری در حوزه نهضت توسعه عدالت آموزشی با مشارکت مردم برگزار کردیم تا به یک نگاه و زبان مشترک برسیم، گفت: اکنون احساس میکنم که رشد و شکوفایی و بالندگی، همچنین ایثار و فداکاری در این بخش در حال خودنمایی است، صحنههایی میبینیم که انسان را به شوق میآورد و دل را به لرزه در میآورد.
وی با اشاره به اقدامات اثرگذار مردم برای مدرسهسازی، افزود: اینجا شاهد انسانیت، فداکاری و عشق و علاقه به آموزش هستیم.
رئیسجمهور با تاکید بر اینکه هر اقدامی در حوزه ساخت مدرسه، ساخت آینده و فردای کشور است، اظهار کرد: اگر به فرزندان خود توانمندی، استقلال، سربلندی و افتخار را آموزش دهیم، آنها حامل همان توانمندیها خواهند بود و اگر خدای ناکرده نتوانستن و نشدن را منتقل کنیم، همان نتوانستن و نشدن را پیریزی کردهایم.
پزشکیان اضافه کرد: باور به توانستن را باید از کودکی در فرزندان خود ایجاد و تقویت کنیم.
وی خطاب به معلمان حاضر در این نشست، گفت: رفتار و عملکرد بعضی از معلمان برای همیشه همراه انسان است، هر کدام از این رفتارها میتواند روشنکننده یک شعله در درون دانشآموزان باشد، اینکه معلم با درسدادن خود مهارت، باور، ایمان و اعتقاد را به دانشآموزان انتقال دهد، مهم است.
رئیسجمهور افزود: ایمان و اعتقاد فقط در کلاسهای فرهنگی شکل نمیگیرد، بسیاری از این مفاهیم را از معلمانی یاد گرفتیم که معلم دروس فرهنگی نبودند. آنها با رفتار، گفتار و برخورد خود به ما آموزش میدادند، نه حدیث میخواندند و نه شعار میدادند، اما طوری عمل میکردند که عزت، سربلندی، توانایی و غرور ملی در رفتارشان دیده میشد.
پزشکیان با تاکید بر اینکه امروز تنها به دنبال ساختنِ ساختمان برای مدارس نیستیم، بیان کرد: ساختن ساختمان قدم اول است، نه هدف نهایی. ساختمان را میسازیم تا بتوانیم در آن، بچههایمان را با بهترین، برترین و مناسبترین روشها آموزش بدهیم.
وی تاکید کرد: این بچهها فردای مملکت را میسازند، اینکه ما از آنها چه میخواهیم، دقیقاً تعیین میکند که چهگونه آدمهایی خواهند شد. بعضیها میگویند اوضاع خراب است، بعضیها میگویند معلوم نیست چه میشود؛ اما واقعیت این است که آینده، برای انسانهای توانمند، خلاق، دانا و آگاه، همان چیزی است که خودشان میخواهند.
رئیسجمهور با تاکید بر اینکه باید به فرزندانمان یاد دهیم که آینده را آنها میسازند، نه دیگران، تصریح کرد: نباید ناامید شویم و بگوییم آیندهای نداریم. بعضیها میخواهند ما آینده نداشته باشیم، اما ما آینده را خواهیم ساخت.
پزشکیان ایجاد باور توانستن در بچههای این مرز و بوم را حیاتی دانست و اظهار کرد: بچههای ما از بچههایی که آنطرف آب یا در جاهای دیگر دنیا هستند، کمتر نیستند. هیچ کمبودی ندارند. این ما هستیم که باید توانمندیهای آنها را زنده کنیم و به ظهور برسانیم. اگر درست عمل کنیم، در این رقابت جلو خواهیم بود؛ اگر نتوانیم عقب میمانیم.
وی با تاکید بر اینکه باید جدیدترین تکنولوژیها و بهترین روشهای آموزشی را برای فرزندان ایران فراهم کنیم، خاطر نشان کرد: در کنار این، تلاش میکنیم فرزندان ایران را با نگاه بلند آشنا کنیم، چون انسان به آنچه میبیند میرسد و به آنچه میخواهد دست پیدا میکند. خواستن، نقطهی آغاز است. باید در ذهن این بچهها تصویر درست و باور توانستن را بسازیم.
رئیسجمهور با اشاره به اینکه تمام بچههای ایران توانمند هستند و هر کدام استعدادی دارند، گفت: باید تشخیص دهیم هر کدام چه مهارتی دارند، چه استعدادی در وجودشان هست و ما چگونه میتوانیم این استعداد را رشد بدهیم.
پزشکیان با تأکید بر مردمیبودن توسعه عدالت آموزشی و نقش آن در زنده نگهداشتن امید اجتماعی، این حرکت را پویا و برخاسته از باور و مسئولیتپذیری جمعی دانست و تصریح کرد: استعداد در صورت شناسایی و پرورش میتواند به سرمایهای آیندهساز برای کشور تبدیل شود و باور و امید، زیربنای ساخت آیندهای روشن برای ایران است.
وی با اشاره به ساخت ۵۹ مدرسه در طول یک سال گذشته در استان چهارمحال و بختیاری، بیان کرد: وقتی توانستهاید ۵۹ مدرسه بسازید، یعنی میتوانید بقیه را هم بسازید؛ فقط لازم است ظرفیتهای خود را به فعل درآوردید.
رئیسجمهور با تاکید بر اینکه مدارس باید جایی برای پرورش انسانهای توانمند و خلاقی باشد که آینده ایران را بسازند، اظهار کرد:باید کمک کنیم که با بهترین روشهای آموزشی به بچههایمان آموزش دهیم؛ باید ذهن آنها را باز کنیم، از توانستن نترسند و بر این باور باشند که آینده را میتوانند بسازند.
پزشکیان افزود: اگر منِ مدیر نتوانم، باید بچههای ما بیایند و جای ما را بگیرند و مملکت و آب و خاک خود را بسازند، نه اینکه مملکت خود را رها کنند و بروند و بگویند نمیشود. ما (مدیران) رفتنی هستیم، اما آنها (فرزندان ایران) ماندنی هستند، آنها خواهند آمد. آنها باید ضعفهای ما را ببینند و توانمندیهای خود را حاکم کنند.
وی در پایان تصریح کرد: تلاش خواهیم کرد که بسترهای لازم را فراهم کنیم و تجربیات را منتقل کنیم، تا بتوانیم این مدارس را به محل ساخت انسانهای توانمند، خلاق و الهامبخش تبدیل کنیم که آینده ایران را بسازند.
مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری در این نشست با اشاره به پوشش تحصیلی بالاتر از میانگین کشوری در تمام مقاطع تحصیلی، از اجرای نهضت توسعه عدالت آموزشی در حوزه فضای فیزیکی و تجهیزات و ارتقای کیفیت آموزشی خبر داد و گفت: امروز پرچم نظام جمهوری اسلامی در قالب مدرسه در دورترین نقاط استان برافراشته شده است.
بهمن خدادادی افزود: در سال تحصیلی جاری ۲۰۴ هزار و ۳۴۹ نفر دانشآموز در قالب ۹ هزار و ۵۶۷ کلاس درس در ۲ هزار ۶۷ آموزشگاه مشغول تحصیل هستند و ۱۴ هزار و ۲۰۲ همکار فرهنگی نیز به عنوان پایههای اصلی تعلیم و تربیت در استان رسالت آموزش دانشآموزان را عهده دارند.
پوشش تحصیلی بالاتر ازمیانگین کشوری
مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری گفت: پوشش تحصیلی سالجاری در دوره ابتدایی در استان ۹۹.۱۱، در مقطع متوسطه اول ۹۹.۳۷ و مقطع متوسطه دوم ۹۲.۷۳ است که در هر سه دوره از میانگین کشوری بالاتر قرار گرفته است که این آمار نشان میدهد با وجود دشواریهای جغرافیایی، سختگذر بودن مناطق مختلف، مدرسه و کلاس درس در همه مناطق ستان تشکیل شده است و عدالت کمی در آموزش محقق شده است.
خدادادی گفت: ۲ برنامه مهم در قالب نهضت توسعه عدالت در فضا و تجهیزات و ارتقای کیفیت آموزشی در دست اجراست و در این راستا جلسات با فرمانداران، روسای آموزش و پرورش، بخشداران، دهیاران و مدیران عامل بانکها، صنایع استان برگزار و گفتمان سازی گستردهای انجام شده است.
احداث و نوسازی صدها کلاس درس و فضای ورزشی
مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری گفت: در حوزه فضا، ۱۵۱ طرح شامل ۷۴۸ کلاس درس تعریف شده است که در گام نخست ۵۹ طرح با ۳۹۰ کلاس درس، یک اردوگاه با زیربنای یکهزار و ۸۵۰ مترمربع و یک استخر شنا دانشآموزی با زیر بنای یکهزار و ۴۰۰ مترمربع و در گام دوم ۹۲ طرح با ۸۱۰ کلاس آموزشی و پرورشی و ۲ کانون با زیربنای پنج هزار متر مربع هدفگذاری شده است.
به گفته وی، در طرح شادابسازی مدارس نیز ۵۰۰ مدرسه با چهار هزار و ۵۶۰ کلاس درس زیباسازی شده است و ۶۰ هزار مترمربع ایزوگام و ۱۲۶ هزار مترمربع آسفالت و ۹۹ طرح با ۵۱۲ کلاس استانداردسازی شده است.
مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری افزود: با هدف افزایش مهارت در دانشآموزان نیز هفت مدرسه تولید مهارت راهاندازی شده است.
رشد ۱۰۰ درصدی سرانه فضای ورزشی
خدادادی اظهار داشت: در حوزه تربیت بدنی و سلامت، با اجرای طرح شهید سردار سلیمانی (میدان همدلی) ۶۰ اتاق بهداشت و ۲ اتاق تخصصی تربیتبدنی، تجهیز و بهسازی ۲۰۰ مدرسه احداث ۳۰ زمین چمن مصنوعی و ۳۰ سالن ورزشی تعمییر و تجهیز شدند.
به گفته وی، با اجرای این طرح، سرانه فضای ورزشی ۳۴ صدم مترمربع در سال گذشته به ۶۷ صدم مترمربع در سالجاری رسیده است و رشد ۱۰۰ درصدی در حوزه فضای ورزشی است.
مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری گفت: در حوزه ارتقاء کیفیت آموزشی در دوره ابتدای، با اجرای طرح توانا، ۱۰۰ درصد آموزگاران توانمند شدند و در جشنواره اصلاح جشنواره معلم معمار آینده یکهزار آموزگار شرکت داشتند.
به گفته وی، در طرح شهید محمودوند نیز نرخ ترک تحصیل از ۴۴ صدم درصد به ۲۲ صدم درصد رسیده است و با اجرای برنامه از خانه تا مدرسه ۱۶ هزار والدین پایه اول در سالجاری آموزش دیدند.
وی اظهار داشت: ۳۱۱ اجتماع یادگیری برای چهار هزار و ۱۰۰ آموزشگار تشکیل شد و در طرح حامی ۱۳ هزار دانشآموز نیازمند زیرپوشش حمایت آموزشی شدند.
خدادادی گفت: در بخش کیفیت آموزشی دوره متوسطه در طرح اعتکاف علمی ۵۴ سالن مطالعه فعال شده است و در طرح شمیم ۸۷ درصد معلمان آموزش دیدند و در طرح سفر یادگیری چهار هزار و ۹۲۰ نفر معادل ۷۵ درصد دبیران و در مدارس تراز سند تحول ۴۶۳ مدیر و معادل ۵۴ درصد مدیران و کارگاه هوش مصنوعی ۴۰۰ نفر از مدیران مدارس و در طرح توانمندسازی پنجشنبههای یادگیری یکهزار و ۵۰ معلم حضور داشتند.
خیر مدرسهساز چهارمحال و بختیاری با روایت داستان ایثار فرزند معلم شهیدش در نشست توسعه عدالت آموزشی، از احداث مدرسهای ۹ کلاسه به نام وی خبر داد و گفت: این مدرسه نماد عشق، ایمان و مشارکت مردمی برای تحقق عدالت آموزشی است.
مهدی کوهی کمالی با روایت داستان ایثار فرزند معلم خود و ساخت مدرسهای به نام این معلم گفت: فرزندم عمری کوتاه، اما پربرکت داشت و همواره دغدغه آموزش کودکان محروم را در سر میپروراند، او حتی کمکهای معیشتی خود را بینام و نشان به دانشآموزان نیازمند میرساند.
وی افزود: تنها ۲ هفته پیش از حادثه، محمدرضا از مادرش خواسته بود در صورت نبودنش، زمینی را که به او هدیه شده بود، بفروشند و با هزینه آن، مدرسهای برای کودکان بسازند، ما این وصیت را عهدی الهی دانستیم و با وجود داغ از دست دادنش، به آن وفادار ماندیم.
به گفته این خیر مدرسهساز، با فروش زمین، بخشی از طلا و داراییهای خانوادگی به ارزش حدود ۶۵ میلیارد ریال و با همکاری سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، ساخت مدرسهای ۹ کلاسه با ۱۱ فضای جانبی و در مجموع ۲۰ فضای آموزشی، پرورشی، فرهنگی و آزمایشگاهی آغاز شد که در ۲ سال گذشته با نظارت مستقیم وی به پایان رسیده است.
کوهی کمالی افزود: امروز آن زمین، دیگر خاکی بیثمر نیست؛ مدرسهای است که پایههایش بر عشق و ایثار بنا شده و هر آجر آن روایتگر فداکاری معلمی است که راهش جاودانه ماند.
وی این اقدام را نمادی از فرهنگ ریشهدار نیکوکاری در چهارمحال و بختیاری خواند و از حمایتهای دولت و دستگاههای اجرایی در مسیر تحقق عدالت آموزشی قدردانی کرد.
این خیر مدرسهساز در پایان از رییسجمهور خواست برای تسهیل مشارکتهای مردمی در حوزه آموزش اهتمام ویژه تلاش داشته باشند.
به گفته وی، مدرسه ساختهشده به نام شادروان حاج محمدرضا کوهی کمالی، نماد استقامت و عشق به میهن است و پیام میدهد که مرد نکونام هرگز نمیمیرد.
قهرمان دانشآموزی دوومیدانی جهان و نماینده دانشآموزان چهارمحال و بختیاری با اهدای مدال طلای جهانی خود را برای ساخت مدرسه و حمایت از عدالت آموزشی به رییسجمهور، از باور دولت برای توانمندی دانشآموزان در مناطق کمتر برخوردار قدردانی کرد.
محمد علیدوستی شهرکی با اشاره به کسب مدال طلای مسابقات جهانی افزود: این مدال تنها حاصل تلاش فردی نیست، بلکه ثمره ایمان معلمانی است که در مدارس ساده، اما پرامید، رویای قهرمانی را در دل دانشآموزان میکارند و همچنین حمایت خانوادههایی که با سختیها همراه فرزندانشان هستند و مدرسهای که باور دارد دانشآموزان مناطق محروم نیز میتوانند به قلههای افتخار برسند.
وی عدالت آموزشی را زمینهساز پرورش استعدادها دانست و گفت: عدالت یعنی همه دانشآموزان در میدان علم، تلاش و پیشرفت، از خط شروعی برابر برخوردار باشند؛ با کتابهای باکیفیت، معلمان توانمند، فضاهای آموزشی مجهز و دسترسی به فناوریهای نوین حتی در دورافتادهترین روستاهاست.
علیدوستی شهرکی با تشبیه نهضت توسعه عدالت آموزشی به رقابت دوومیدانی افزود: در این میدان همه باید فرصت آغاز برابر داشته باشند و یک ملت با همدلی، فرزندان خود را تا خط پایان موفقیت همراهی کند.
وی در اقدامی نمادین و تحسینبرانگیز، مدال طلای جهانی خود را برای ساخت مدرسه به رییسجمهور تقدیم کرد و گفت: این هدیه نه به نام شخص من، بلکه به نام آرمانهای نسل نوجوان ایران و به نشانه اعتماد ما به مسیر عدالت و توسعه تقدیم میشود.
این قهرمان دونده مسابقات دانش آموزی جهان با تاکید بر نقش نسل جوان در آینده کشور افزود: عدالت، بالاترین مدال یک ملت است و ما نوجوانان ایران باور داریم با هدایت درست، تلاش جمعی و فرصتهای برابر میتوانیم ایران قوی، دانا و عدالتمحور بسازیم.
همراهی چشمگیر مردم در نهضت عدالت آموزشی
یک فرهنگی بازنشسته و مدیر پروژههای مدرسهسازی چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست گفت: مردم در جای جای استان برای احداث مدرسه پای کار آمده و مسوولان را در این مسیر همراهی کردند.
علیمردان مردانی گرمدره با بیان اینکه نگاه عدالتمحورانه مسوولان یکی از مهمترین ستونهای استحکام و پیشرفت کشور بهشمار میرود، خطاب به رییس جمهور اظهار داشت: نگاه عدالتمحورانه شما که مهمترین ستون توسعه و انسجام کشور است، نشان از درایت عمیق و آیندهنگری دارد.
وی ادامه داد: ما بر این باوریم هر نقطهای که عدالت در آن شکل بگیرد، بذر توسعه نیز در همان نقطه کاشته میشود و این نهضت، پاسخی قاطع به نیازهای اساسی کشور است؛ نهضتی که تضمینکننده آیندهای روشن برای هر کودک ایرانی خواهد بود.
مدیر پروژههای مدرسهسازی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: اینجانب، علیمردان مردانی، مدیر پروژههای خیری مردمی و رییس شورای اسلامی گرمدره، امروز از جایگاهی ایستادهام که نه بهعنوان یک فرد، بلکه بهعنوان نماینده بیش از ۱۵۰ پروژه مردمی که حاصل اعجاز مشارکت ملی است و در این جایگاه، سخنگوی حضور عاشقانه و مسوولانه مردم استان در نهضت مدرسهسازی هستم.
مردانی افزود: روایت خود را از روستای محل زندگیام آغاز میکنم؛ جایی که با چالش جدی کمبود فضای آموزشی روبهرو بودیم، در آن مقطع، زوجی جوان به یاد کودک از دسترفته خود، مبلغی را اهدا کردند که هر چند این مبلغ اندک بود، اما نقطه آغاز یک حرکت بزرگ شد و هنگامی که با مردم روستا سخن گفتیم، همه بدون استثنا پای کار آمدند و مردم یکصدا اعلام کردند که این مدرسه متعلق به همه فرزندان روستاست.
وی تصریح کرد: امروز با افتخار اعلام میکنم که این مدرسه برای سال تحصیلی آینده آماده بهرهبرداری است.
مردانی با تاکید بر اینکه این تجربه محدود به یک منطقه نیست افزود: این اتفاق و این معجزه در گرمدره یک استثنا بهشمار نمیرود و در روستای آزادگان نیز یک خیر، هزینههای ساخت را تقبل کرد و مردم با تمام توان وارد میدان شدند و در روستای باغبهزاد، خانوادهها که فرزندانشان سالها از کمبود فضای آموزشی رنج میبردند، خود پیشگام شدند و نقشآفرینی کردند.
وی افزود: در روستای دومکان نیز مدیر مدرسه به عنوان مسوول و محور اصلی کار، اصناف و کسبه را به میدان آورد و در کمترین زمان ممکن مدرسهای ساخته شد که هماکنون آماده بهرهبرداری است.
این فرهنگی بازنشسته ادامه داد: در سایر طرحهای استان نیز مردم با واگذاری زمین، کمکهای نقدی و اهدای مصالح ساختمانی نقش مؤثری ایفا کردند و در همین مسیر شاهد مشارکت نهادهایی همچون سپاه، بنیادها، شرکتها، مؤسسات خیریه و بانکها بودیم.
مردانی با اشاره به اینکه راهبرد اصلی ما، همکاری و همافزایی میان دولت و مردم است اظهار داشت: بهعنوان نماینده مدیران پروژههای مردمی اعلام میکنم که مردم پایبهپای مسوولان، با مشارکت فعال خود، مصمم هستند این نهضت مقدس را به سرانجام نهایی برسانند و لبخند رضایت و شادی را بر لبان دانشآموزان این سرزمین بنشانند.
یک معلم برگزیده چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست به همراهی جامعه فرهنگیان با نهضت ملی عدالت آموزشی اشاره کرد و گفت: بیشک بدون همراهی معلمان این نهضت به اهداف مطلوب خود دست پیدا نمیکند.
ثریا اسلامیخو با اشاره به جایگاه فرهنگیان در تحقق عدالت آموزشی اظهار داشت: به نمایندگی از جامعه فرهنگیان استان، در آستانه گام دوم نهضت ملی و تاریخساز عدالت آموزشی، افتخار داریم بار دیگر بر تاکید حکیمانه و حمایت بیوقفه از نهضتی که از نگاه شما ماموریتی فرابخشی و ملی است، همراهی داشته باشیم.
وی تصریح کرد: تحقق این ماموریت بزرگ، نیازمند همراهی همهجانبه است و جامعه فرهنگیان استان این همراهی را سرلوحه اقدامات خود قرار داده و به خود میبالیم که در این مسیر خطیر، پیشقراول و پیشقدم هستیم. این معلم نمونه افزود: عدالت آموزشی تنها به معنای برابری در تعداد کلاسهای درس نیست، بلکه به معنای برابری در فرصت کشف استعدادها، رشد توانمندیها و ساختن آیندهای درخشان برای هر فرزند ایران، در هر نقطه از این سرزمین است.
وی با اشاره به رویکرد نوین وزارت آموزشوپرورش در تبدیل توسعه کمی به بستری برای ارتقای کیفیت آموزشی، اظهار داشت: این رویکردی تحسینبرانگیز و آیندهساز است و افتتاح هزاران پروژه آموزشی و ورزشی در گام نخست توسعه عدالت آموزشی، نمادی روشن از عزم ملی برای محرومیتزدایی و ایجاد زیرساختهای لازم برای تربیت نسل آینده بهشمار میرود.
اسلامیخو با تاکید بر نقش کلیدی معلمان بیان کرد: معلمان ستون خیمه عدالت و معماران نامریی تحقق آن در فضاهای آموزشی هستند و بر اساس پژوهشهای میدانی، تحقق فرصتهای برابر آموزشی بدون حضور موثر ونقشآفرینی معلمان امکانپذیر نخواهد بود.
وی با اشاره به اینکه نقش معلم فراتر از انتقال دانش است یادآور شد: معلم منبع الهام، کاشف استعدادها و تسهیلگر مسیر رشد فردی دانشآموزان است و رهبر معظم انقلاب اسلامی و دولت چهاردهم نیز بر این نقش حیاتی تاکید ویژه دارند که تربیت نیروی انسانی کارآمد را از مدرسه و از دستان توانمند معلمان شروع میشود.
رییسجمهور روز چهارشنبه دهم دیماه در هفدهمین مقصد از سفرهای استانی دولت وفاق ملی وارد شهرکرد، مرکز استان چهارمحال و بختیاری شد.
مسعود پزشکیان در این سفر با هدف بررسی میدانی مسائل و ظرفیتهای استان، برگزاری نشستهای تخصصی و پیگیری برنامههای توسعهای در دستور کار دولت چهاردهم انجام میشود.
نشست با سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی، دیدار با فرهیختگان و فعالان فرهنگی، برگزاری جلسه نهضت توسعه عدالت آموزشی با مشارکت مردم از برنامههای دکتر پزشکیان در روز نخست این سفر بود.
رییسجمهور همچنین با فعالان سیاسی و اجتماعی استان دیدار دارد و پس از آن، در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان به بررسی مسائل اولویتدار چهارمحال و بختیاری و اتخاذ تصمیمات اجرایی در حوزههای اقتصادی، عمرانی و اجتماعی خواهد پرداخت.