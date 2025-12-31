باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - رسانه‌های محلی فرانسه گزارش دادند که این کشور قصد دارد از اواخر تابستان سال ۲۰۲۶ میلادی، دسترسی افراد زیر ۱۵ سال به رسانه‌های اجتماعی را ممنوع کند.

گفته شده که پاریس همچنین قصد دارد استفاده از تلفن همراه را در دبیرستان‌های کشور ممنوع اعلام کند.

این اقدامات نشان‌دهنده افزایش نگرانی کشور‌ها در مورد آسیب‌های فضای برخط بر افراد زیر سن قانونی است.

امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه اغلب به رسانه‌های اجتماعی به عنوان یکی از عوامل سرایت خشونت در میان جوانان اشاره کرده و می‌گوید که مایل به پیروی از استرالیا است. دولت استرالیا به تازگی افراد زیر ۱۶ سال را از دسترسی به شبکه‌های اجتماعی منع کرده است. این ممنوعیت اولین بار در سطح بین‌المللی است که در این سطح اجرا می‌شود.

روزنامه لوموند فرانسه گزارش داد که مکرون ممکن است این تصمیم را در سخنرانی ملی خود به مناسبت شب سال نو رسما اعلام کند. لوموند و فرانس اینفو همچنین گزارش دادند که دولت او پیش‌نویس قانون را برای بررسی‌های بیشتر در اوایل ماه ژانویه ارائه خواهد کرد.

تلفن‌های همراه از سال ۲۰۱۸ در مدارس ابتدایی و راهنمایی فرانسه ممنوع شده‌اند و تصمیم جدید، این ممنوعیت را به دبیرستان‌ها نیز گسترش می‌دهد.

فرانسه همچنین در سال ۲۰۲۳ قانونی را تصویب کرد که پلتفرم‌های اجتماعی را ملزم به کسب رضایت والدین برای ایجاد حساب کاربری برای افراد زیر ۱۵ سال می‌کند، اگرچه چالش‌های فنی تا کنون مانع اجرای آن شده است.

منبع: رویترز