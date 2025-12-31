باشگاه خبرنگاران جوان -رحیم صدیقی، از آغاز فعالیت سامانه سرد و بارشی در نیمه غربی استان از فردا پنج‌شنبه، ۱۱ دی‌ماه، خبر داد و گفت: ‏هشدار نارنجی هواشناسی برای اکثر مناطق این استان صادر شده است. ‏

وی افزود: این سامانه که تا اوایل جمعه، ۱۲ دی‌ماه، ادامه دارد، پیامد‌هایی از جمله بارش برف و باران، وزش باد‌های ‏گاهی شدید، مه‌گرفتگی و کاهش دید افقی خواهد بود. ‏

صدیقی ادامه داد:در ساعات اولیه صبح جمعه، بیشترین شدت بارش‌ها پیش‌بینی شده است و دما به طور محسوس کاهش ‏یافته و شرایط جوی در بسیاری از مناطق ناپایدار می‌شود. ‏

مدیرکل هواشناسی کردستان گفت:نیمی غربی استان، شامل شهرستان‌های بانه، مریوان، سروآباد، کامیاران و غرب ‏سنندج، بیشترین تأثیر را از این سامانه خواهند گرفت، در حالی که در مناطق شرقی، شدت بارش‌ها کمتر است. ‏

مدیرکل هواشناسی کردستان تاکید کرد: بارش عمدتاً به صورت برف است و این موضوع می‌تواند منجر به کولاک، ‏کاهش دید، لغزندگی جاده‌ها و انسداد مسیر‌های کوهستانی و روستایی، به ویژه در گردنه‌ها و ارتفاعات، شود. ‏

صدیقی افزود:وزش باد‌های نسبتاً شدید نیز احتمال بروز کولاک و اختلال در تردد‌های جاده‌ای را افزایش می‌دهد و ‏رانندگان باید هشدار‌های لازم را جدی بگیرند. ‏

وی بیان کرد: انتظار می‌رود در محور‌های برون‌شهری، به‌خصوص در غرب استان، تردد با اختلال مواجه شود، ‏بنابراین توصیه شده است از سفر‌های غیرضروری پرهیز شود. ‏

صدیقی گفت:در صورت نیاز به سفر، همراه داشتن تجهیزات کامل زمستانی، از جمله زنجیرچرخ، لباس گرم و سوخت ‏کافی، ضروری است. ‏

مدیرکل هواشناسی کردستان از آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی، راهداری، شهرداری‌ها و گروه‌های امدادی برای ‏عملیات زمستانی خبر داد و بر استقرار ماشین‌آلات برف‌روبی و نمک‌پاشی در محور‌های حساس، پل‌ها و گردنه‌ها تاکید ‏کرد. ‏

صدیقی درباره احتمال بروز مخاطرات طبیعی در ارتفاعات، از جمله احتمال وقوع بهمن در دامنه‌های برف‌گیر، هشدار ‏داد. ‏

وی در پایان، با تاکید براهمیت ویژه به رعایت هشدار نارنجی و همکاری شهروندان و مسئولان برای کاهش خسارات و ‏حوادث احتمالی اعلام کرد: اطلاعیه‌های تکمیلی در صورت نیاز منتشر می‌شود. ‏