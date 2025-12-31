باشگاه خبرنگاران جوان -رحیم صدیقی، از آغاز فعالیت سامانه سرد و بارشی در نیمه غربی استان از فردا پنجشنبه، ۱۱ دیماه، خبر داد و گفت: هشدار نارنجی هواشناسی برای اکثر مناطق این استان صادر شده است.
وی افزود: این سامانه که تا اوایل جمعه، ۱۲ دیماه، ادامه دارد، پیامدهایی از جمله بارش برف و باران، وزش بادهای گاهی شدید، مهگرفتگی و کاهش دید افقی خواهد بود.
صدیقی ادامه داد:در ساعات اولیه صبح جمعه، بیشترین شدت بارشها پیشبینی شده است و دما به طور محسوس کاهش یافته و شرایط جوی در بسیاری از مناطق ناپایدار میشود.
مدیرکل هواشناسی کردستان گفت:نیمی غربی استان، شامل شهرستانهای بانه، مریوان، سروآباد، کامیاران و غرب سنندج، بیشترین تأثیر را از این سامانه خواهند گرفت، در حالی که در مناطق شرقی، شدت بارشها کمتر است.
مدیرکل هواشناسی کردستان تاکید کرد: بارش عمدتاً به صورت برف است و این موضوع میتواند منجر به کولاک، کاهش دید، لغزندگی جادهها و انسداد مسیرهای کوهستانی و روستایی، به ویژه در گردنهها و ارتفاعات، شود.
صدیقی افزود:وزش بادهای نسبتاً شدید نیز احتمال بروز کولاک و اختلال در ترددهای جادهای را افزایش میدهد و رانندگان باید هشدارهای لازم را جدی بگیرند.
وی بیان کرد: انتظار میرود در محورهای برونشهری، بهخصوص در غرب استان، تردد با اختلال مواجه شود، بنابراین توصیه شده است از سفرهای غیرضروری پرهیز شود.
صدیقی گفت:در صورت نیاز به سفر، همراه داشتن تجهیزات کامل زمستانی، از جمله زنجیرچرخ، لباس گرم و سوخت کافی، ضروری است.
مدیرکل هواشناسی کردستان از آمادگی کامل دستگاههای اجرایی، راهداری، شهرداریها و گروههای امدادی برای عملیات زمستانی خبر داد و بر استقرار ماشینآلات برفروبی و نمکپاشی در محورهای حساس، پلها و گردنهها تاکید کرد.
صدیقی درباره احتمال بروز مخاطرات طبیعی در ارتفاعات، از جمله احتمال وقوع بهمن در دامنههای برفگیر، هشدار داد.
وی در پایان، با تاکید براهمیت ویژه به رعایت هشدار نارنجی و همکاری شهروندان و مسئولان برای کاهش خسارات و حوادث احتمالی اعلام کرد: اطلاعیههای تکمیلی در صورت نیاز منتشر میشود.