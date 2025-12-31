باشگاه خبرنگاران جوان - هفته دهم مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران با هفت دیدار در شهرهای سیرجان، اردکان، تهران (دو مسابقه)، یزد، ارومیه و نور پیگیری شد که گزارش کامل این دیدارها به قرار زیر است:



پیکان نخستین فاتح هفته دهم لیگ برتر مردان

پیکان تهران که با پنج برد و ۱۵ امتیاز در رتبه هفتم جدول قرار دارد در یکی دیگر از دیدارهای هفته نهم در سالن زنده‌یاد محمدرضا یزدانی خرم میزبان پاس گرگان بود.

مسابقه ای که مسعود یزدان‌پناه و محمد شاهمیری ناظران فنی و داوری آن بودند و ابراهیم فیروزی، نوید زنگنه آزاد و هادی تیموری قضاوت آن را برعهده داشتند.

پیکانی ها این مسابقه را با ترکیب خوزه ماسو، سید عیسی ناصری، احسان دانش دوست، مسعود غلامی، سعید جواهری، آرسنوسکی میلوش و مهران توانا (لیبرو) شروع کردند.

در آنسوی میدان نیز تیم پاس گرگان از موعود آقاپور، میربابک موسوی، کیاوش حیدری، دانیال صادقی، پارسا حیدری و امید خجسته (لیبرو) در ابتدای این مسابقه بهره برد.

شاگردان محمدرضا تندروان در تیم پیکان در ست‌های اول و دوم این دیدار ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۲۳ پاس گرگان را شکست دادند.

پیکانی ها در ست سوم نیز ۲۵ بر ۱۳ و با اختلاف ۱۲ امتیاز به پیروزی رسیدند تا در مجموع سه بر صفر فاتح این دیدار شوند و ششمین برد خود را جشن بگیرند.

نماینده گرگان نیز هفتمین شکست خود را در تهران و دیداری که ۷۷ دقیقه طول کشید، تجربه کرد. دانیال صادقی بازیکن پاس در این مسابقه که ۳۵۰ تماشاگر داشت، یک کارت زرد از داور اول دریافت کرد.



نهمین برد شهداب با شکست سایپا به دست آمد

تیم شهداب یزد که با ۸ برد و ۲۵ امتیاز که در رتبه دوم جدول قرار داشت در دیگر مسابقه این هفته مقابل سایپا تهران صف آرایی کرد.

خلیل یگانه مجد، امیر صداقت، قادر صادقی، مرتضی مشهدی و رمضان جلال به ترتیب به عنوان ناظر فنی، ناظر داوری، داور اول، داور دوم و داور ویدئوچک، نظارت و قضاوت این دیدار را برعهده داشتند.

شهداب یزد در ابتدای این مسابقه از ترکیب عرشیا به نژاد، امیرحسین صداقت، سیدرضا سادات الحسینی، یوسف کاظمی، ووک ایوانکوییچ، علی عثمان فریاد و آرمان صالحی (لیبرو) استفاده کرد.

نارنجی پوشان نیز این مسابقه را با ترکیب امیر افشار، بهزاد حسن قاسمی، مجتبی قلی زاد، مهرداد شیبانی، میلاد مومنی، علیرضا مباشری و رضا اصلانی (لیبرو) شروع کردند.

شهدابی‌ها در ست‌های اول تا سوم این دیدار خانگی ۲۵ بر ۲۲، ۲۵ بر ۱۴ و ۲۵ بر ۱۷ سایپا را شکست دادند تا به نهمین برد خود دست یابند و ۲۸ امتیازی شوند.

این دیدار که دو هزار و ۵۰۰ تماشاگر در سالن اختصاصی شهداب داشت، به مدت ۷۵ دقیقه پیگیری شد.



فولاد سیرجان با شکست صنعتگران در صدر ماند

در نخستین دیدار ساعت ۱۶ این هفته تیم فولاد سیرجان ایرانیان مدافع عنوان قهرمانی و تیم شکست ناپذیر این رقابت‌ها در سالن گهرروش میزبان صنعتگران امید بود تا برای کسب دهمین برد متوالی تلاش کند.

این دیدار در حالی آغاز شد که سیرجان با ۹ برد و ۲۵ امتیاز در صدر جدول بود و صنعتگران با ۵ برد و ۱۶ امتیاز، رتبه پنجم جدول را به خود اختصاص داده بود.

علیرضا گیلانی و محمد ابراهیم زاده ناظران فنی و داوری این دیدار بودند.

قضاوت این مسابقه نیز برعهده امید فولادی وندا، مجتبی نعمتی و مهدی توکلی به ترتیب به عنوان داور اول، داور دوم و داور ویدئوچک بود.

ترکیب فولاد سیرجان در ابتدای این دیدار شامل امیرحسین توخته، امین خواجه خلیلی، اسماعیل مسافر، علی رمضانی، علی حاجی پور، محمد ولی زاده و مهدی مرندی بود.

در آنسوی میدان نیز غلامرضا مومنی مقدم سرمربی صنعتگران از ترکیب طاها بهبودی نیا، مرتضی نریمانی، پویا آریا خواه، سید محمدرضا مشهدی، امیرحسین مدرسی، عماد کاکاوند و سجاد جلوداریان استفاده کرد.

فولادی‌ها در ست‌های اول تا سوم این دیدار ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۱۶ و ۲۵ بر ۲۱ بر میهمان خود غلبه کردند تا با ۱۰ برد و ۲۸ امتیاز در صدر جدول باقی بمانند.

این دیدار که با نظر شورای تامین استان بدون تماشاگر برگزار شد، به مدت ۸۹ دقیقه طول کشید.



ارومیه فاتح جدال شهرهای تاثیر گذار والیبال

نخستین دیدار این هفته یکی از جذاب‌ترین مسابقات فصل است، تقابل دو تیمی است که به عنوان مهد والیبال ایران شناخته می‌شوند.

تقابل شهرداری ارومیه در سالن غدیر مقابل استقلال گنبد در حالی شروع شد که ارومیه با پنج برد و ۱۵ امتیاز در رتبه ششم است و استقلال با دو برد و پنج امتیاز در قعر جدول قرار دارد.

امیرهوشنگ منظمی و حمید راهجردیان ناظران فنی و داوری این مسابقه بودند و علیرضا قریب، مجتبی بیداریان و محمد درفش کاویانی قضاوت آن را برعهده داشتند.

تیم استقلال گنبد این مسابقه را با ترکیب هومن باقری، قاسم کارخانه، سیدامین علوی، متین تکاور، وحید عابدنیا، رضا عابدینی و موسی سخاوتی شروع کرد.

عبدالرضا علیزاده نیز در ابتدای این مسابقه از رمضان صحبتی، محمد فلاح، امیررضا آفتاب آذری، سلیم چپرلی، ایلشن داوودی پور، محمد بربست و محمدرضا حضرت پور (لیبرو) در تیم شهرداری ارومیه بهره برد.

سید میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال نیز که برای حضور در مجمع سالیانه هیات والیبال آذربایجان غربی و مراسم افتتاحیه مسابقات پیشکسوتان به ارومیه رفته است، یکی از تماشاگران ویژه این مسابقه بود که مورد تشویق تماشاگران حاضر در سالن غدیر نیز قرار گرفت.

شاگردان کامبیز یعقوبی در ست نخست این دیدار ۲۵ بر ۲۰ میزبان خود را مقابل تماشاگران خونگرم ارومیه شکست دادند اما در ست دوم ۲۵ بر ۱۹ نتیجه را به میزبان خود واگذار کردند. شهرداری ارومیه در ست سوم هم ۲۵ بر ۲۳ فاتح میدان شد تا در ست شماری دو بر یک پیش بیافتد.

تیم شهرداری ارومیه در ست چهارم این مسابقه هم ۲۵ بر ۲۳ به پیروزی رسید تا در مجموع سه بر یک فاتح این میدان شود و به ششمین برد خود دست یابد و ۱۸ امتیازی شود.

این دیدار ۱۲۴ دقیقه طول کشید و چهار هزار تماشاگر در سالن غدیر از نزدیک نظاره‌گر آن بودند.



پیروزی چادرملو مقابل طبیعت در بازی خانگی

شصت و پنجمین مسابقه این فصل لیگ برتر مردان به میزبانی چادر ملو از ساعت ۱۴:۳۰ دقیقه در سالن شهید سلیمانی اردکان آغاز شد و طبیعت اسلامشهر میهمان اردکانی‌ها بود، جدالی جذاب چرا که هر دو تیم این دیدار را فرصت مناسبی برای ارتقای جایگاه خود می‌دانند.

قضاوت این دیدار نیز به عهده کیوان عابدزاده (داور اول)، مجتبی اسپرغم (داور دوم) و اسماعیل رزقی (داور ویدئوچک) بود.

نادر انصاری و علی‌اصغر حاجی کاظمی ناظران فنی و داوری این دیدار بودند.

تیم چادرملو اردکان این مسابقه را با ترکیب محمدامین حیدری، علیرضا عبدالحمیدی، محمد طاهر وادی، امین درغنه، آرمین قلیچ نیازی، محسن دلاوری و حسین حاجی کلاته (لیبرو) شروع کرد.

ابراهیم وادی سرمربی طبیعت نیز از ترکیب افشین فتاح، علی یوسف پور، امیر کرمی، عرفان نوروزی، امیر علی فرج پور، بهنام حاجی پور و ابوالفضل قلی پور (لیبرو) استفاده کرد.

طبیعت در ست اول این دیدار ۲۵ بر ۲۳ میزبان خود را شکست داد اما چادر ملو در ست دوم ۲۵ بر ۱۵ به پیروزی رسید تا دو تیم در ست شماری یک بر یک برابر شوند.

شاگردان علیرضا طلوع کیان در ست سوم و چهارم این مسابقه ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۲۰ به پیروزی رسیدند تا در مجموع سه بر یک فاتح این دیدار که به مدت ۱۲۳ دقیقه طول کشید، شوند. این دیدار یک هزار و ۳۰۰ تماشاگر داشت.



پیروزی مهرگان با رکورد شکنی در ست پنجم

شاگردان رحمان محمدی راد در سالن امام خمینی (ره) شهر نور میزبان مس رفسنجان بودند. مهرگان با سه برد و ۹ امتیاز رتبه دهم جدول را در اختیار دارد و مسی‌ها نیز با دو برد و پنج امتیاز در جایگاه سیزدهم هستند.

خضراله ترابی و مسعود ذوقی ناظران فنی و داوری این دیدار بودند که داود نافعی و مهدی نویدی نو نیز قضاوت آن را برعهده داشتند.

تیم مهرگان این مسابقه را با ترکیب محراب ملکی، پوریا حسین پور، امین نجفی، آفاق خان، رضا رضایی، علی زارع و امین رضوی (لیبرو) شروع کرد.

فاضل پژومان، مهران فیض امام دوست، جاوید اسماعیل زاده، امیررضا سرلک، سید مرصاد آقاجانی، علیرضا شاه‌علی و ناصر رحیمی پناه (لیبرو) ترکیب شروع کننده تیم مس رفسنجان بودند.

تیم مهرگان به رغم میزبانی در ست اول این مسابقه ۲۸ بر ۲۶ نتیجه را واگذار کرد اما در ست دوم ۲۵ بر ۲۰ به پیروزی رسید تا دو تیم در ست شماری یک بر یک برابر شوند.

شاگردان اسماعیل بادرنگین سرمربی مس در ست سوم این دیدار ۲۵ بر ۲۲ به پیروزی رسیدند. میثم صالحی بازیکن مس در این ست مصدوم و از زمین مسابقه خارج شد.

تیم مهرگان در ست چهارم ۲۵ بر ۲۲ به پیروزی رسید تا جدال دو تیم به ست حساس پنجم کشیده شود. در ست پنجم جدال دو تیم بسیار نزدیک به هم پیش رفت و در نهایت نماینده نور ۲۸ بر ۲۶ به پیروزی رسید تا رکود ست پنجم این فصل از رقابت ها را بهبود بخشد.

مهرگان نور با کسب این پیروزی دو پله صعود در جدول تجربه کرد و با چهار برد، ۱۱ امتیازی شد و تیم مس هم ۶ امتیازی شد.

جدال دو تیم مهرگان و مس یک هزار و ۷۰۰ تماشاگر داشت و به مدت ۱۸۲ دقیقه طول کشید. ابوالفضل مهدیان بازیکن مهرگان نیز در این دیدار یک کارت زرد دریافت کرد.



سپاهان آخرین فاتح سال ۲۰۲۵ والیبال

تیم فولاد مبارکه سپاهان تیم سوم جدول از ساعت ۱۸ و در بازی خارج از خانه در خانه والیبال تهران به مصاف رازین پلیمر تهران رفت.

مهرداد شوشتری، محمد آقایی، مرتضی اکرمی، ارمیا منبتی و مرتضی حسن علایی به ترتیب به عنوان ناظر فنی، ناظر داوری، داور اول، داور دوم و داور ویدئوچک، نظارت و قضاوت این دیدار را برعهده داشتند.

تیم رازین پلیمر این دیدار را با ترکیب آرمان آتشین، حامدنظری، رسول خریداری، محمدجواد مکوندی، باربد هاشمی، جواد میراحمدی و علیرضا آقا مجیدی (لیبرو) شروع کرد.

در آنسوی میدان نیز تیم فولاد مبارکه سپاهان در شروع این مسابقه از آرمان رحمانی، شایان شاهسوند، محمد حسین موذن، امیر غفور، امیرحسن فرهادی، آرمین تشکری و علیرضا بهبودی به عنوان ترکیب شروع کننده بهره برد.

سپاهانی‌ها در ست‌های اول و دوم این دیدار خارج از خانه ۲۵ بر ۲۳ و ۲۸ بر ۲۶ به پیروزی رسیدند اما در ست سوم ۲۵ بر ۲۳ نتیجه را به رازین واگذار کردند.

ست چهارم این مسابقه ۲۵ بر ۲۲ به سود سپاهان به پایان رسید تا نماینده اصفهان در آخرین شب سال ۲۰۲۵ میلادی با برد سه بر یک رازین پلیمر، تهران را ترک کند.

تیم‌های فولاد سیرجان ایرانیان، پیکان تهران، شهداب یزد، شهرداری ارومیه، چادرملو اردکان، مهرگان نور و فولاد مبارکه سپاهان در هفته دهم لیگ برتر مردان موفق به شکست حریفان خود شدند که نتایج کامل این دیدارهای به قرار زیر است:

شهرداری ارومیه ۳ – استقلال گنبد یک (۲۰ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۵ بر ۲۳)

فولاد سیرجان ایرانیان ۳ – صنعتگران امید صفر (۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۱۶ و ۲۵ بر ۲۱)

چادر ملو اردکان ۳ – طبیعت اسلامشهر یک (۲۳ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۵، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۲۰)

پیکان تهران ۳ – پاس گرگان صفر (۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۵ بر ۱۳)

شهداب یزد ۳ – سایپا تهران صفر (۲۵ بر ۲۲، ۲۵ بر ۱۴ و ۲۵ بر ۱۷)

مهرگان نور ۳ – مس رفسنجان ۲ (۲۶ بر ۲۸، ۲۵ بر ۲۰، ۲۲ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۲ و ۲۸ بر ۲۶)

رازین پلمیر تهران یک – فولاد مبارکه سپاهان ۳ (۲۳ بر ۲۵، ۲۶ بر ۲۸، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۲ بر ۲۵)

منبع: ایرنا