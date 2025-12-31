باشگاه خبرنگاران جوان - فرزانه صادق روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهارداشت: در خصوص بدهیهایی که به رانندگان، کامیونداران و حمل و نقل عمومی تعلق دارد، مقرر شد که بدهیهای بخش دولتی با قید فوریت به رانندگان و کامیونداران در این بخش پرداخت شود.
این عضو کابینه دولت چهاردهم در خصوص مسائل مربوط به آزادراههای کشور به ویژه تامین مالی پروژههای آزادراهی افزود: آزادراه به این معناست که بخش خصوصی باید وارد کار شود. باید ببینیم چه تعداد از بخش خصوصی را میتوانیم در پروژههای آزادراهی وارد کنیم.
وی تاکید کرد: بخش اعظم تأمین منابع مالی آزادراه بر عهده بخش خصوصی است و دولت بهوسیله نرخ عوارض آزادراهی نقش خود را ایفا میکند.
وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به سوال دیگری درباره قطار سریعالسیر تهران- مشهد، گفت: این پروژه یکی از موضوعات مهمی است که با جدیت پیگیری میکنیم.
منبع: وزارت راه و شهرسازی