باشگاه خبرنگاران جوان - مطابق پیش بینی اداره کل هواشناسی گیلان مبنی بر فعالیت تناوبی و تقویت تدریجی جریانات جنوبی در منطقه، از عصر امروز (چهارشنبه ۱۰ دی ماه) وزش باد گرم در استان آغاز شد و همچنان ادامه دارد.

بر این اساس، وزش باد گرم (برخی مناطق شدید تا خیلی شدید، به ویژه ارتفاعات و دامنه‌ها)، افزایش نسبی دما و احتمال خیزش و گسیل گرد و خاک تا پیش از ظهر فردا (پنجشنبه ۱۱ دی ماه) مورد انتظار است.

در همین چند ساعت؛ وقوع آتش‌سوزی علفزارها، مراتع، اراضی و عرصه‌های جنگلی، نیزار‌ها و تالاب در نقاط مختلف استان گیلان از رشت و خشکبیجار گرفته تا شفت و لاهیجان و ... گزارش شده است.

شهرام مومنی، رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت از وقوع چندین مورد آتش‌سوزی گسترده علفزار در مناطق بلوار رسالت، جاده لاکان، جاده پیربازار، باهنر، پستک، بلوار امام رضا (ع) و سایر نقاط شهر خبر داد که اکثر آنها در مجاورت منازل مسکونی و جنگل بوده است.

او با بیان اینکه باد گرم کوچکترین شعله را به فاجعه تبدیل می‌کند، افزود: شهروندان اگر در مجاورت زمین‌های بایر سکونت دارند، هرگونه دود یا جرقه را فورا پیگیری کنند و در صورت نیاز سریعا به شماره ۱۲۵ اطلاع دهید.

رئیس سازمان آتش‌نشانی رشت تصریح کرد: نکته بسیار مهم برای شهروندان رشتی با توجه به بافت متراکم برخی محلات این شهر و سقف‌های شیروانی حلبی؛ وزش باد شدید خطر جدا شدن ورق‌های سقف را به همراه دارد، اگر سقف منزل نیاز به تعمیر دارد در حین وزش باد از رفتن بر روی پشت بام خودداری کنند.

سقوط یک درخت در خیابان منظریه رشت

شامگاه امشب همچنین در پی وزش شدید باد، یک اصله درخت مقابل هتل در ابتدای خیابان منظریه رشت سقوط و تردد خودرو‌ها را مختل کرد.

آتش‌سوزی نیزار و مراتع در خشکبیجار

ساعت ۱۶ امروز هم یکی از نیزار‌ها و مراتع خشکبیجار دچار آتش سوزی شد، به دلیل نزدیکی محل حادثه به منازل مسکونی، خطر سرایت آتش به مناطق مسکونی وجود داشت که با تلاش سریع و اقدامات مؤثر نیرو‌های آتش‌نشانی این شهر از گسترش آتش جلوگیری شد.

وقوع آتش‌سوزی ها، یکی پس از دیگری

علاوه بر یک مورد آتش سوزی نیز در کوه‌های اطراف لاهیجان (احتمالا محدوده سوستان) که گزارش شد، بنا بر اعلام اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان یک و نیم هکتار از عرصه‌های جنگلی تالش محله چماچا در شهرستان شفت هم امروز به صورت سطحی طعمه آتش شد که با تلاش نیرو‌های یگان حفاظت منابع طبیعی، آتش نشانی و نیرو‌های بومی منطقه مهار شد.

تداوم وزش باد گرم و افزایش خطر آتش سوزی

کامیار مرزبانی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان ضمن هشدار جدی خطر آتش سوزی گفت: با توجه به تداوم وزش باد گرم تا فردا خطر وقوع آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی استان افزایش می‌یابد.

او بار دیگر از شهروندان، گردشگران و بهره‌برداران خواست از روشن کردن آتش در طبیعت، به ویژه در مناطق جنگلی و حاشیه مراتع خودداری کنند.

به گفته مدیرکل منابع طبیعی گیلان، هرگونه سهل‌انگاری می‌تواند منجر به خسارات جبران‌ناپذیر به منابع طبیعی شود.