مدیرعامل سازمان توسعه و عمران شهرداری قم از پیشرفت فیزیکی ۳۷ درصد،ی پروژه احداث پارکینگ در خیابان امام خمینی (ره)خبر داد.

اشگاه خبرنگاران جوان - مسعود بخشی با تشریح آخرین وضعیت اجرایی پروژه احداث پارکینگ در خیابان امام خمینی (ره) اظهار کرد: تداوم عملیات عمرانی در بخشهای مختلف این پروژه در حال انجام است و تاکنون این پروژه ۳۷ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در بخش معماری افزود: عملیات بتنریزی بتن الیافی کف طبقه دوم، پارت دوم پروژه در حال اجراست و همزمان ادامه عملیات آهنکشی آسانسور نیز در کنار سایر فعالیتها آغاز شده است.
مدیرعامل سازمان توسعه و عمران شهرداری قم خاطرنشان کرد: در بخش تأسیسات مکانیکی، اجرای کانالهای فشار مثبت به پیشرفتی بیش از ۸۰ درصد رسیده و شبکه فاضلاب پروژه نیز در آستانه اتمام قرار دارد؛ همچنین اجرای آب بار حدود ۶۰ درصد پیشرفت در حال انجام است.
وی درباره وضعیت تأسیسات ایمنی این پروژه گفت: لولهکشی آتشنشانی پروژه حدود ۴۰ درصد پیشرفت دارد و عملیات اجرای اسپرینکلر و سیستم اعلام و اطفای حریق نیز از چند روز گذشته آغاز شده و هماکنون در طبقه ششم در حال اجراست.
بخشی تصریح کرد: اجرای سینی کابل و لولههای فولادی پروژه به حدود ۷۵ درصد پیشرفت رسیده و در مجموع، پیشرفت کلی پروژه در حال حاضر حدود ۳۷ درصد برآورد میشود.
وی همچنین با اشاره به فعالیتهای نما گفت: در تمامی جبهههای کاری پروژه فعالیت جریان دارد؛ در بخش نما، عملیات اجرای نمای آجری در یک جبهه در حال انجام است و در جبهه دیگر، دیوارچینی شاسیکشی و نبشیکشی برای آمادهسازی نما انجام میشود.
مدیرعامل سازمان توسعه و عمران شهرداری قم بیان داشت: سایر جبهههای نما در مرحله سیمانکاری قرار دارند که یک سمت، بهویژه جبهه B، بهطور کامل به پایان رسیده و امروز نیز یک دستگاه کلایمر جدید در جبهه دیگر نصب میشود.
وی تصریح کرد: تا چند روز آینده یک کلایمر دیگر نیز به پروژه اضافه خواهد شد تا عملیات سیمان سفید در سه جبهه بهصورت همزمان اجرا شود و در حال حاضر نیروهای اجرایی در تمامی جبههها مشغول فعالیت هستند.