ثبات اقتصادی، دغدغه این روزهای فروشندگان تلفن همراه و یارانه + فیلم

فروشندگان موبایل از دغدغه‌های این روزهایشان می‌گویند.

باشگاه خبرنگاران جوان - صنف فروشندگان تلفن همراه و یارانه چند روز قبل به وضع اقتصادی اعتراض داشتند خبرنگار ما به جمع شان رفت و آن‌ها از دغدغه هایشان گفتند.

 

