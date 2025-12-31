باشگاه خبرنگاران جوان - شورای هماهنگی بانک‌ها اعلام کرد: حسب اطلاعیه استانداری استان تهران مبنی بر دورکاری دستگاه های اجرایی و بانک ها در روزهای پنجشنبه، بانک های عضو این شورا در استان تهران، در روز های پنجشنبه، تا اطلاع ثانوی، به صورت کشیک فعالیت خواهند داشت.



بر این اساس، شعب کشیک بانک ها که اسامی آنها در وبسایت اطلاع رسانی بانک ها ذکر می گردد به همراه واحدهای فنی و پشتیبان ستادی، به منظور خدمت رسانی به امور ضروری مشتریان در روزهای پنجشنبه دایر می باشند.



نحوه فعالیت بانک ها در این ایام در سایر استان ها بنا به تصمیم استانداری های متبوع است.



از مشتریان گرامی بانک ها انتظار می رود، حتی المقدور از خدمات غیر حضوری و برخط بانک ها استفاده نمایند.