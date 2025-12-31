باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید احمد فقیهی، مدرس اخلاق حوزه علمیه قم در آیین بزرگداشت ۲۵ سال کرسی درس اخلاق آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی، که همزمان با پنجمین سالگرد ارتحال این استاد برجسته حوزه، شامگاه چهارشنبه در حسینیه امام (ره) دفتر رهبر انقلاب در قم با حضور جمعی از طلاب و فضلای حوزه علمیه برگزار شد، با اشاره به جایگاه علمی و معنوی آیت‌الله مصباح، تأکید کرد که درس اخلاق باید از سطح توصیه‌های کلیشه‌ای فراتر رود و به عمق جان انسان نفوذ کند. وی افزود: اخلاق در نگاه علمای اصیل حوزه، همان تزکیه نفس است؛ تزکیه‌ای که انسان را برای عمل‌گرایی دینی و مواجهه با نفس آماده می‌سازد.

فقیهی با بیان اینکه تهذیب نفس بدون معرفت الهی و شناخت درونی ممکن نیست، نقش اخلاص و توسل به خدا و اهل بیت (ع) را در مسیر تعالی معنوی یادآور شد. او خاطرنشان کرد: درس اخلاق آیت‌الله مصباح، شاگردان را به عمل به اخلاق و التزام به احکام الهی فرا می‌خواند و تنها در این صورت زمینه رشد و کمال فراهم می‌شود.

او مراقبت از نفس، شناخت رذائل و جهاد با هوا‌های نفسانی را از ویژگی‌های جدی مسیر سلوک دانست.

آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی، از فقهای برجسته حوزه علمیه قم و بنیان‌گذار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام (ره)، بیش از نیم قرن به تدریس اخلاق پرداخت که ۲۵ سال آن در دفتر رهبری در قم برگزار شد. این عالم برجسته در دی‌ماه ۱۳۹۹ در قم دعوت حق را لبیک گفت و پیکرش در حرم حضرت معصومه (س) به خاک سپرده شد.