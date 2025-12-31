باشگاه خبرنگاران جوان، نگار شیخ پور ـ حجت الاسلام رضا عزت زمانی در آیین تودیع و معارفه مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: سازمان تبلیغات اسلامی نهادی مردمی است که صد‌ها مجموعه رسانه‌ای مردمی در این مجموعه کار می‌کند.

وی افزود: پیشرانی بانوان و جوانان یکی از عرصه‌های مهم در این سازمان است.

عزت زمانی گفت: توجه به نسل نو و نوجوانان جلوه‌های خاصی از عرصه‌های پیشران در سازمان تبلیغات اسلامی است.

حجت‌الاسلام سید ابوالحسن فاطمی گفت: سازمان تبلیغات اسلامی و دفتر تبلیغات اسلامی نهاد‌هایی بودند که برای تبلیغ اسلام، تبلیغ دین، رساندن ندای حق و اسلام ناب به فرمان امام راحل تاسیس و در خدمت جامعه قرار گرفت تا در کنار نهاد مقدس روحانیت به تبلیغ دین در عرصه‌های مختلف جامعه بپردازد.

نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری افزود: رساندن مبلغان به اقصی نقاط و تهیه ساز و کار و زمینه‌های مناسب برای تبلیغ، سال‌های سال توسط این نهاد اتفاق افتاد و در کنار تبلیغ دین، اخلاق، احکام، حفاظت از انقلاب شکوهمند اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی در این سال گنجانده شده بود.

امام جمعه شهرکرد گفت: اسلام و فرهنگ تشیع زیربنای انقلاب‌اند، اگر نسل جوان و آحاد مردم دچار سوءتفاهم شوند، از اسلام فاصله بگیرند و تحت تاثیر وسوسه‌های دشمنان و شیطنت‌های دشمنان قرار گیرند و اعتقادات دینی را کنار بگذارند انقلاب و نظام جمهوری اسلامی تنها می‌ماند.

وی بیان کرد: آنچه مهم بوده این است که سرنوشت نظام با سرنوشت اسلام و تشیع با هم گره خورده، لذا باید تلاش‌های فراوان صورت گیرد تا به نحو مطلوب آن آرزو برآورده شود.

حجت الاسلام عبدالله کیوانی نماینده مردم چهارمحال و بختیاری در مجلس خبرگان رهبری هم گفت: تبلیغ ارزشمندترین گوهر جهان است، چون مهم‌ترین وظیفه همه انبیا از جمله رسول اکرم (ص) بوده که باید قدر آن را بدانیم و امروز تبلیغ وظیفه همه ماست.

در این آیین حجت‌الاسلام صالح آقابابایی به عنوان مدیرکل جدید تبلیغات اسلامی استان معرفی و از زحمات حجت الاسلام کاظمی مدیرکل سابق قدردانی شد.