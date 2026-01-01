باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - پیمان جبلی رئیس سازمان صداوسیما در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره تقدیر کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از اقدامات رسانه ملی در حوزه عفاف و حجاب گفت: گزارش مفصلی را در کمیسیون فرهنگی مجلس درخصوص تلاش‌ها و اقداماتی که صداوسیما در حوزه زیست عفیفانه داشته است، خدمت نمایندگان محترم ارائه کردیم و بحث و بررسی‌های مفصلی انجام شد.

رئیس رسانه ملی اظهار کرد: در این جلسه پیشنهاداتی را نمایندگان محترم مجلس مطرح کردند و ما نیز ملاحظاتی را مطرح کردیم.

جبلی بیان کرد: در مجموع، گزارشی که صداوسیما در این جلسه ارائه کرد، از نظر نمایندگان محترم در کمیسیون فرهنگی، مورد قبول، مورد پذیرش و مورد تقدیر قرار گرفت.