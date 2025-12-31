باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
هوش مصنوعی، تهدید تازه بازار کار آمریکا + فیلم

مطالعه تازه موسسه MIT نشان می‌دهد هوش مصنوعی تاکنون حدود ۵۵ هزار نفر از نیروی کار آمریکایی را بیکار کرده و قادر است ۱۱.۷ درصد از فعالیت‌های شغلی در این کشور را انجام دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - با گسترش فناوری هوش مصنوعی، تأثیر آن بر بازار کار آمریکا روزبه‌روز بیشتر احساس می‌شود. بر اساس مطالعه اخیر موسسه MIT، این فناوری تا کنون حدود ۵۵ هزار شغل در ایالات متحده را تحت تأثیر قرار داده است.

این گزارش همچنین نشان می‌دهد که هوش مصنوعی قادر است ۱۱.۷ درصد از فعالیت‌هایی که نیروی کار انسانی انجام می‌دهد را بر عهده گیرد. به گفته کارشناسان، برخی صنایع که به فعالیت‌های تکراری و الگوریتمی وابسته‌اند، بیشترین تأثیر را تجربه خواهند کرد و ممکن است شاهد افزایش بیکاری در این حوزه‌ها باشیم.

