هوش مصنوعی، تهدید تازه بازار کار آمریکا + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - با گسترش فناوری هوش مصنوعی، تأثیر آن بر بازار کار آمریکا روزبهروز بیشتر احساس میشود. بر اساس مطالعه اخیر موسسه MIT، این فناوری تا کنون حدود ۵۵ هزار شغل در ایالات متحده را تحت تأثیر قرار داده است.
این گزارش همچنین نشان میدهد که هوش مصنوعی قادر است ۱۱.۷ درصد از فعالیتهایی که نیروی کار انسانی انجام میدهد را بر عهده گیرد. به گفته کارشناسان، برخی صنایع که به فعالیتهای تکراری و الگوریتمی وابستهاند، بیشترین تأثیر را تجربه خواهند کرد و ممکن است شاهد افزایش بیکاری در این حوزهها باشیم.