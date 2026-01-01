باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های جدیدی را علیه چهار شرکتی که گفته می‌شود در بخش نفت ونزوئلا فعالیت می‌کنند و همچنین تانکر‌های نفتی مرتبط با آنها اعمال کرد.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد که تحریم‌هایی را علیه تاجران نفتی که ادعا می‌شود در دور زدن تحریم‌ها برای دولت ونزوئلا دست داشته‌اند، اعمال کرده است.

در میان اهداف تحریم‌های جدید، چهار کشتی وجود دارد که وزارت خزانه‌داری برخی از آنها را به عضویت در به اصطلاح «ناوگان سایه» متهم کرده است.

این تازه‌ترین اقدام دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای تحت فشار دادن ونزوئلا است. واشنگتن از اواخر تابستان ده‌ها قایق متعلق به ونزوئلا را در آب‌های بین‌المللی هدف قرار داده است. افزون بر این، ترامپ دستور داده تا محاصره‌ای کامل روی نفتکش‌های ونزوئلایی ایجاد شود و همچنین چندین نفتکش مرتبط با دولت ونزوئلا توسط گارد ساحلی آمریکا توقیف شده است.

همچنین، دولت آمریکا تحریم‌های مالی و اقتصادی را گسترش داده و اعضای خانواده و نزدیکان مادورو را نیز هدف قرار داده است.

به علاوه، رئیس جمهور آمریکا این هفته تایید کرد که واشنگتن یک اسکله دورافتاده در ونزوئلا را هدف قرار داده است. این اولین اقدام نظامی آمریکا علیه خاک ونزوئلا محسوب می‌شود.

ترامپ تمامی این اقدامات را توجیه کرده و ونزوئلا را به قاچاق مواد مخدر متهم می‌کند. با این حال، دولت نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا می‌گوید آمریکا از ادعای قاچاق مواد مخدر به عنوان پوشش استفاده می‌کند تا دولت را در ونزوئلای نفت‌خیز تغییر دهد.

منبع: رویترز