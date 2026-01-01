رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی از توزیع برنج هندی تنظیم بازار در فروشگاه های زنجیره ای خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: اکنون به سوپرمارکت داران، خوار و بارفروشان و بنکداران برنج تنظیم بازار از یک تن تا ۱۵ تن تامین می شوند و عرضه می کنند.

به گفته وی، بنکداران و سوپرمارکت داران موظفند که پس از تحویل کالا، بنر تنظیم بازار را نصب کنند و اقدام به عرضه از ۱۰ تا ۴۰ کیلو بصورت خرده فروشی عرضه کنند.

در ادامه مسعود الیکا معاون توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی استان تهران گفت: اکیپ های مختلف در سطح شهر فعالیت آغاز شده است که براین اساس واحدهایی که از طریق اتحادیه بنکداری، حواله دریافت و توزیع برنج را دارند، بر مبنای حواله ها کنترل و نظارت می شوند.

الیکا گفت: اگر توزیع خارج از شبکه صورت گرفته باشد، با فرد خاطی برخورد می شوند.

گفتنی است از پایان هفته برنج هندی تنظیم بازار در فروشگاه های زنجیره ای با قیمت ۱۲۹ هزارتومان توزیع می شود.