رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی از توزیع برنج هندی تنظیم بازار در فروشگاه های زنجیره ای خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: اکنون به سوپرمارکت داران، خوار و بارفروشان و بنکداران برنج تنظیم بازار از یک تن تا ۱۵ تن تامین می شوند و عرضه می کنند.

به گفته وی، بنکداران و سوپرمارکت داران موظفند که پس از تحویل کالا، بنر تنظیم بازار را نصب کنند و اقدام به عرضه از ۱۰ تا ۴۰ کیلو بصورت خرده فروشی عرضه کنند.

در ادامه مسعود الیکا معاون توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی استان تهران گفت: اکیپ های مختلف در سطح شهر فعالیت آغاز شده است که براین اساس واحدهایی که از طریق اتحادیه بنکداری، حواله دریافت و  توزیع برنج را دارند، بر مبنای حواله ها کنترل و نظارت می شوند.

الیکا گفت: اگر توزیع خارج از شبکه صورت گرفته باشد، با فرد خاطی برخورد می شوند.

گفتنی است از پایان هفته برنج هندی تنظیم بازار در فروشگاه های زنجیره ای با قیمت ۱۲۹ هزارتومان توزیع می شود.

برچسب ها: واردات برنج ، بازار برنج ، قیمت برنج
خبرهای مرتبط
قیمت برنج هندی کاهشی شد/ توزیع قطره چکانی روغن در بازار
در پاسخ به باشگاه خبرنگاران جوان؛
ضرورت توزیع ذخایر برنج بازرگانی دولتی برای تنظیم بازار/ ۱۸۰ هزارتن برنج در آذرماه ثبت سفارش شد+فیلم
اصلاح بازگشت مالیات بر ارزش افزوده راه حلی برای تعدیل قیمت برنج+ فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۱۱ دی ماه
اطلاعیه شرکت فرودگاه‌ها در خصوص اختلال در مرکز کنترل فضای کشور
دو نگرانی اصلی در حوزه معیشت مردم/ کوچک‌تر شدن سفره مردم و ناکافی بودن تخصیص ارز
بارش برف و باران در شمال غرب کشور 
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۱ دی ماه ۱۴۰۴
۳ بندر کشور تا پایان برنامه هفتم به نسل سوم بنادر ارتقا می‌یابند
رکورد مصرف گاز در کشور شکسته شد
محل تامین منابع مالی مسکن استیجاری مشخص شد
افزایش بی‌سابقه مصرف گاز در پایتخت
توزیع برنج هندی تنظیم بازار آغاز شد
آخرین اخبار
نشست مسئولان اتاق اصناف کشور و امنای بازار با وزیر صمت
برآورد کاهش ۲۰ تا ۶۰ درصدی تولید زعفران
صنعت بیمه به پوست‌اندازی نیاز مبرم دارد
هدر رفت بیش از ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز از طریق بخاری‌های راندمان پایین
دو نگرانی اصلی در حوزه معیشت مردم/ کوچک‌تر شدن سفره مردم و ناکافی بودن تخصیص ارز
کاهش تولید روزانه ۲ هزار و ۷۰۰ تن شیرخام در اثر بیماری تب برفکی
افزایش بی‌سابقه مصرف گاز در پایتخت
نرخ بهره بین بانکی در چهاردهمین هفته متوالی با ثبات باقی‌ماند
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۱ دی ماه ۱۴۰۴
دو روز تا پایان بخشودگی جرائم بیمه‌ای/ ۱۱ میلیون موتورسیکلت فاقد بیمه شخص ثالث هستند
قیمت ارز را از بی‌ثباتی نجات دهید
یکشنبه حراج شمش طلا برگزار نمی‌شود
ضرورت واردات حداقل ۵۰۰ هزارتن برنج تا پایان سال
توزیع برنج هندی تنظیم بازار آغاز شد
تکذیب ادعای وصول‌نشدن ۸ میلیارد دلار از مطالبات نفتی/ دو میلیارد دلار از مطالبات تسویه شد
اطلاعیه شرکت فرودگاه‌ها در خصوص اختلال در مرکز کنترل فضای کشور
محل تامین منابع مالی مسکن استیجاری مشخص شد
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۱۱ دی ماه
میزان آب تخصیصی بخش کشاورزی به ۵۱ میلیارد متر مکعب رسید
ارزآوری ۱۳.۸ میلیون دلاری صادرات چای به ۳۲ کشور
ارائه بسته‌های ویژه همراه اول به مناسبت روز پدر
۳ بندر کشور تا پایان برنامه هفتم به نسل سوم بنادر ارتقا می‌یابند
بارش برف و باران در شمال غرب کشور 
رکورد مصرف گاز در کشور شکسته شد
پشت پرده نوسان قیمت برنج در بازار چیست؟
افزایش قیمت محصولات پروتئینی از یکدیگر سبقت می گیرند
چرا بازار خودرو آرام نمی‌گیرد؟
ماجرای واردات گوشی با عوارض کم و غیرفعال شدن آنها چه بود؟
افزایش دمای هوا از ساعات پایانی ۱۱ دی ماه
سخنگوی اتاق اصناف: اعتراض اصناف بخاطر عدم ثبات ارز بود + فیلم