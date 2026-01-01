برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری به بررسی مطالبات و چالش‌های اصناف و اتحادیه‌ها پرداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژگان شکری - رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران و رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی تهران با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری به بررسی چالش ها و مطالبات اصناف و اتحادیه ها پرداختند.

سادات حسینی، رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران گفت: در اتفاقات اخیر چند نفری که اصلا از صنف تلفن همراه نبودند با ورود به این بازار آنجا را متشنج کردند.

رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران در پاسخ به سوال مجری برنامه مبنی بر اینکه تکلیف دغدغه‌های موجود درباره خوداظهاری‌ها چه شد افزود: حدود ۳ ماه پیش یک‌سری شرکت متخلف تعداد بسیار زیادی گوشی وارد کرده بودند که با یک ترفند خاص توانسته بودند عوارض گمرکی گوشی‌ها را با مبلغی کمتر از مقدار واقعی آن پرداخت کنند که سبب شد برخی گوشی‌ها حتی گوشی‌هایی که هنوز فعال نشده بود، مسدود شود.

پازوکی، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی تهران در ادامه برنامه با اشاره به ایجاد پرونده‌های سنگین برای افرادی که کالای ایرانی را می‌فروختند و مالیات آن را نیز پرداخت کرده بودند اظهار کرد: طی ۲ تا ۳ سال گذشته خروج و ابطال جواز کسب بیشتر از ورود بوده است.۹۰ درصد مغازه‌ها سرقفلی هستند و مالکین رقم‌های‌بالایی درخواست می‌کنند.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی تهران خاطرنشان کرد: مردم فکر می‌کنند ما گرانفروشیم، اما بخدا سرمایه ما از بین رفته است. امروز مواد اولیه تولید لوازم خانگی ابتدا باید وارد بورس شود و به قیمت دلار روز قیمت‌گذاری و بعد خریداری شود.

 

