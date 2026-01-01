روزنامه‌های امروز به موضوعاتی نظیر ششمین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی و تعهد بانک مرکزی در خصوص ثبات ارز پرداخته‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - ایران مرد زنده در دل‌ها، ارز باثبات می‌شود و شیشه عمر ساپینتو در دستان نویدکیا است از عناوین روزنامه‌های امروز است.

روزنامه جام جم

روزنامه فرهیختگان

روزنامه هم میهن

روزنامه همشهری

روزنامه جمهوری اسلامی

روزنامه جوان

روزنامه وطن امروز

روزنامه کیهان

روزنامه شرق

روزنامه خبر ورزشی

روزنامه گل

روزنامه ایران ورزشی

 

صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۸ دی
صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۹ دی
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۱۰ دی
دیدار با عراقچی و آغاز به کار سفرای جدید لبنان، قرقیزستان و آلمان در تهران
دیدار دبیر شورای راهبردی روابط خارجی با وزیر امور خارجه
مماشات و تساهل با بی‌انضباطی بانک‌ها در دولت جایی ندارد
اعتراضات بازاریان را مدیریت کردیم/ عده معدودی مخل نظم و امنیت عمومی بودند
افزایش حقوق پلکانی معکوس تا سقف ۴۳ درصد
قالیباف انتخاب رئیس مجلس نمایندگان عراق را تبریک گفت
گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و بحرین
قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی ابلاغ شد
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی شد
تاکید پزشکیان بر پیگیری مطالبات فعالان اقتصادی در دولت
سپاه پاسداران: آینده قطعا از آن مقاومت است
تغییرات لایحه بودجه؛ تخصیص ۸.۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالا‌های اساسی
پزشکیان: تضعیف داخلی در شرایط فشار بیرونی، به کشور آسیب جدی می‌زند
بیانیه مجلس: اموال مقامات قوای مقننه و قضاییه شفاف شود
مهاجرانی: دولت افزایش حقوق کارکنان را به نظر مجلس نزدیک می‌کند/ اعتراضات را به رسمیت می‌شناسیم
سردار وحیدی: امروز سپاه مثل همیشه در اوج می‌درخشد
نماز جمعه تهران به امامت حجت‌الاسلام حاج علی اکبری اقامه می‌شود
سردار وحیدی به جانشینی فرمانده کل سپاه منصوب شد
سخنگوی دولت: همتی با نظر خبرگان بانکی رئیس بانک مرکزی شد
نیکزاد: جلسات علنی هفته آینده مجلس از دوشنبه آغاز می‌شود
کلیات طرح اصلاح قانون مدیریت پسماند‌ها تصویب شد
عراقچی: تهدید‌های ترامپ علیه ایران نقض فاحش حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد است
قالیباف: دیدن فرصت‌ها از دل تهدید‌ها مهمترین ویژگی حاج قاسم بود