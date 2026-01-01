باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - باشگاه پرسپولیس در روزهای باقی مانده تا شروع دور جدید تمرینات این تیم به دنبال این است تا قرارداد حرفه‌ای با امیر قزوینه، دروازه‌بان تیم جوانان خود امضا کرده و او را به تیم بزرگسالان انتقال دهد.

اوسمار ویرا و امیلیو (مربی دروازه‌بان‌های پرسپولیس) از مدیریت باشگاه خواسته‌اند که کاپیتان تیم جوانان پرسپولیس در همین زمستان به جمع دروازه‌بان‌ها اضافه شده و حتی در اردوی قطر هم سرخپوشان را همراهی کند. این در شرایطی است که قرارداد قزوینه با باشگاه پرسپولیس به زودی به پایان می‌رسد و گفته می‌شود چند پیشنهاد دارد.