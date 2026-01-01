فرمانده انتظامی شهرستان نهبندان از کشف هزار و ۷۰۰ لیتر سوخت قاچاق از یک منزل مسکونی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - سرهنگ دشتستانی فرمانده انتظامی شهرستان نهبندان گفت: مأموران انتظامی با کسب خبری مبنی بر دپوی سوخت قاچاق در یک منزل مسکونی در شهرستان نهبندان،  رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود  قرار دادند.

او افزود: مأموران پلیس اگاهی شهرستان نهبندان با انجام اقدامات فنی پلیسی محل دپوی سوخت قاچاق را شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از محل شناسایی شده،  هزار و ۷۰۰ لیتر سوخت قاچاق کشف کردند.

سرهنگ دشتستانی اظهار کرد: مأموران در این رابطه یک متهم را دستگیر کردند. 

فرمانده انتظامی شهرستان نهبندان بیان کرد: متهم دستگیر شده با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.

