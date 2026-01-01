مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی از اجرای ۲۰ کیلومتر اصلاح شبکه توزیع آب در شهرستان عشق آباد از ابتدای سال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - توکلی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی از اجرای گسترده طرح‌های آبرسانی در شهرستان عشق‌آباد خبر داد و گفت: از ابتدای سال تاکنون ۲۰ کیلومتر اصلاح شبکه توزیع آب در سطح شهر عشق‌آباد و روستا‌های تابعه اجرا شده است.

او افزود: اتصال انشعابات روستای جعفرآباد حداکثر تا دو ماه آینده انجام خواهد شد که با بهره‌برداری از این طرح، شبکه قدیمی به طول ۲ کیلومتر از مدار خارج و هدررفت آب به‌طور قابل توجهی کاهش می‌یابد.

بیشتر بخوانید

توکلی با اشاره به وضعیت تأمین آب روستا‌های عشایری دهستان چاه‌مسافر تصریح کرد: آبرسانی این مناطق همچنان به‌صورت تانکری انجام می‌شود و این شرکت آمادگی دارد در زمینه راه‌اندازی آب‌شیرین‌کن‌ها با مشارکت عشایر، همکاری و مساعدت لازم را ارائه دهد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی همچنین از آغاز قریب‌الوقوع طرح آبرسانی یخاب به طول ۶ کیلومتر خبر داد و گفت: در حوزه زون‌بندی روستای آبخورگ، فاز نخست طرح تکمیل شده، فاز دوم آغاز شده و فاز سوم نیز در اولویت اجرا قرار دارد.