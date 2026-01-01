مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی از اجرای ۲۰ کیلومتر اصلاح شبکه توزیع آب در شهرستان عشق آباد از ابتدای سال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - توکلی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی از اجرای گسترده طرح‌های آبرسانی در شهرستان عشق‌آباد خبر داد و گفت: از ابتدای سال تاکنون ۲۰ کیلومتر اصلاح شبکه توزیع آب در سطح شهر عشق‌آباد و روستا‌های تابعه اجرا شده است.

او افزود: اتصال انشعابات روستای جعفرآباد حداکثر تا دو ماه آینده انجام خواهد شد که با بهره‌برداری از این طرح، شبکه قدیمی به طول ۲ کیلومتر از مدار خارج و هدررفت آب به‌طور قابل توجهی کاهش می‌یابد.

بیشتر بخوانید

توکلی با اشاره به وضعیت تأمین آب روستا‌های عشایری دهستان چاه‌مسافر تصریح کرد: آبرسانی این مناطق همچنان به‌صورت تانکری انجام می‌شود و این شرکت آمادگی دارد در زمینه راه‌اندازی آب‌شیرین‌کن‌ها با مشارکت عشایر، همکاری و مساعدت لازم را ارائه دهد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی همچنین از آغاز قریب‌الوقوع طرح آبرسانی یخاب به طول ۶ کیلومتر خبر داد و گفت: در حوزه زون‌بندی روستای آبخورگ، فاز نخست طرح تکمیل شده، فاز دوم آغاز شده و فاز سوم نیز در اولویت اجرا قرار دارد.

برچسب ها: اصلاح شبکه ، آب و فاضلاب
خبرهای مرتبط
تحویل ۳۰ هزار قطعه زمین به متقاضیان نهضت ملی مسکن
در هفته دولت امسال صورت می‌گیرد؛
بهره برداری از ۵ طرح حوزه آب و فاضلاب در شهرستان زیرکوه
پوشش بیش از ۹۰ درصدی شبکه جمع آوری فاضلاب شهر قاین
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
از بررسی بازار برنج و روغن تا پرونده‌های تخلف میلیاردی
آخرین اخبار
از بررسی بازار برنج و روغن تا پرونده‌های تخلف میلیاردی
کشف هزار و ۷۰۰ لیتر سوخت قاچاق در یک خانه
اجرای ۲۰ کیلومتر اصلاح شبکه توزیع آب در عشق آباد
یک مطالبه و ۱۶ سال انتظار، محوری که هنوز مردم را داغدار می‌کند