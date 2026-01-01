باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

نگاهی به جو امروز هوای تهران + فیلم

کارشناس هواشناسی در خصوص آب و هوا تهران توضیحاتی ارائه کرد.

امیر سرکرده، کارشناس هواشناسی در گفتگو با برنامه سلام تهران در مورد وضعیت آب و هوا تهران نکاتی بیان کرد.

 

 

مطالب مرتبط
نگاهی به جو امروز هوای تهران + فیلم
young journalists club

افزایش سرمای هوا طی روز‌های آینده در تهران + فیلم

نگاهی به جو امروز هوای تهران + فیلم
young journalists club

وضعیت آلودگی و دمای هوای تهران + فیلم

نگاهی به جو امروز هوای تهران + فیلم
young journalists club

تهرانی‌ها منتظر خنک شدن هوا در چند روز آینده نباشند + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
مراقب کلاهبرداری با دیپ فیک‌ها باشید + فیلم
۱۲۳

مراقب کلاهبرداری با دیپ فیک‌ها باشید + فیلم

۱۱ . دی . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.