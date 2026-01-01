باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - سانحه‌ای دیگر در محور فردوس - آیسک مردم این دو شهر را داغدار کرد؛ دوبانده سازی این محور مطالبه‌ای چند ساله است که به گفته مردم مورد کم توجهی مسئولان قرار گرفته است.

به گفته روحی رئیس شورای اسلامی شهر آیسک ۱۶ سال است که پروژه دوبانده سازی این محور کلنگ خورده است.

روزانه بیش از ۵ هزار تردد از این محور انجام می‌شود.

سرهنگ شاهزهی جانشین رئیس پلیس راه خراسان جنوبی گفت: در حد فاصل سه راه روم تا ورودی فردوس که ۱۲۴ کیلومتر است از ابتدای سال تاکنون ۱۲ نفر فوت کرده‌اند.

او افزود: مسیر کرمان سه راهی راهداران، بیرجند - قاین به سمت خواف یک سری از کامیون‌ها به دلیل دوبانده بودن از این مسیر به سمت خواف می‌روند که این موضوع سبب افزایش حوادث شده است.

مردم خواستارند اعتبارات لازم برای این پروژه از محل مصوبات و اعتبارات سفر ریاست جمهوری تامین و تخصیص یابد.

این مطالبه مردمی پای استاندار را هم به این موضوع باز کرد؛ هاشمی در این خصوص گفت: این قول رو خواهیم داد که با جدیت این موضوع را پیگیر باشیم تا کار را بتوانیم به نحو شایسته انجام دهیم.

طول محور فردوس - آیسک ۲۹ کیلومتر است و فقط ۸ کیلومتر آن فعلا دوبانده شده است.

مسئولان قول دادند با افزایش اعتبارات این پروژه در همین دولت به پایان برسد.

مودی مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی گفت: اعتبار پروژه در لایحه بودجه ۱۴۰۵ به ۴۰ میلیارد افزایش پیدا کرد و دنبال محل‌های دیگری هم هستیم.